لاعبو منتخب مصر الأولمبي يبتكرون احتفالية غريبة قبل مباراة كوت ديفوار (فيديو)

ابتكر لاعبو منتخب مصر الأولمبي طريقة جديدة للاحتفال بتأهلهم إلى أولمبياد طوكيو 2020 قبل المباراة النهائية أمام كوت ديفوار، عبر ارتداء أقنعة والتصفيق على إيقاع موسيقي راقص خلال دخول استاد القاهرة.

ونشر حساب الاتحاد الأفريقي (الكاف) فيديو للاعبي منتخب مصر أثناء دخول استاد القاهرة قبل مواجهة كوت ديفوار في النهائي، واللاعبون يرتدون أقنعة ويصفقون وكادوا يرقصون.

وتأهلت مصر إلى مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز بثلاثية نظيفة على جنوب أفريقيا، يوم الثلاثاء الماضي، بينما فازت كوت ديفوار على غانا.

وتأهلت جنوب أفريقيا إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزها 6-5 بركلات الترجيح على غانا، لتحتل المركز الثالث والأخير المؤهل للدورة الأولمبية في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 عامًا في القاهرة، اليوم الجمعة.

ولحقت جنوب أفريقيا بمنتخبي مصر وساحل العاج قبل لقائهما في وقت لاحق اليوم، في المباراة النهائية للبطولة التي تستضيفها مصر.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2 ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.