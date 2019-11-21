موجز أخبار الأهلي والزمالك: الأحمر يخطط لصفقة تبادلية مع إنبي.. ومحمود علاء يرفض التمرد

يستعد المنتخب الأولمبي المصري لخوض اللقاء النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا غدًا الجمعة أمام كوت ديفوار باستاد القاهرة في مواجهة احتفالية مميزة بعد تأهل الفريقين لأولمبياد طوكيو.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك ومنتخب مصر اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019:

المنتخب الأولمبي يتحدي.. ورسالة غضب من رمضان

اختتم منتخب مصر الأولمبي استعداداته لمواجهة كوت ديفوار في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا وسط تحديات كبيرة للتتويج باللقب لأول مرة في تاريخ الفراعنة.

وأعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي جاهزية لاعبيه لخوض المباراة المرتقبة ضد كوت ديفوار مؤكدًا ثقته في قدرة جميع اللاعبين على ختام البطولة بشكل جيد وإسعاد الجماهير.

ورفض غريب الحديث عن انضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أو غيره من اللاعبين في القائمة النهائية التي تخوض أولمبياد طوكيو مؤكدًا أن الوقت الحالي لا يسمح بالحديث عن هذه الأمور وسيتم حسم القائمة النهائية في شهر يونيو المقبل.

ووجه رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، رسالة غضب من حديث البعض عن انضمام لاعبين بأعينهم للقائمة التي تخوض الأولمبياد مؤكدًا أن هناك 21 لاعبًا قاتلوا من أجل التأهل ويجب إعطاؤهم حقهم.

وأشاد هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذي للكاف والفيفا بالأداء الرجولي والقتالي للاعبي المنتخب كما أثنى علىى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي.

الأهلي يخطط لصفقة تبادلية مع إنبي

بدأ مسؤولو النادي الأهلي التخطيط لصفقة تبادلية مع إنبي خلال الانتقالات الشتوية من أجل تدعيم خط الدفاع بضم أسامة جلال مدافع المنتخب الأولمبي والفريق البترولي.

ويدرس مسؤولو الأهلي إعارة لاعبين للفريق البترولي يتردد أن أحدهم سيكون مصطفى شوبير حارس المرمى الصاعد بجانب صالح جمعة صانع الألعاب أو أحمد الشيخ.

وأعلن النادي الأهلي تلقيه موافقات رسمية من الأمن على إقامة لقاءاته الأفريقية باستاد السلام بينما تقام مبارياته المحلية باستاد القاهرة في بطولتي الدوري والكأس.

محمود علاء يرفض التمرد

رفض محمود علاء مدافع الزمالك التمرد وشارك بشكل طبيعي في تدريبات فريقه بعد نهاية معسكر المنتخب المصري.

وجاء انتظام علاء رغم الأزمة التي أثيرت بعدما نشرت زوجته صورة لعلم السعودية ملمحة لاقتراب مدافع الزمالك من الرحيل للدوري السعودي عبر بوابة النادي الأهلي الذي تفاوض لضمه.

وشهد مران الزمالك تجدد إصابة محمود عبد الرازق شيكابالا بينما ينتظم ثنائي منتخب تونس فرجاني ساسي وحمدي النقاز في مران فريقهما غدًا الجمعة.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة لحسم مشاركة الفريق في لقاء كأس السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي بعدما تحدد موعد اللقاء يوم 14 فبراير المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

الإسماعيلي يحشد أسلحته لمواجهة الجزيرة الإماراتي

حشد النادي الإسماعيلي بقيادة مدربه الصربي ميودراج يسيتش قائمة الفريق لخوض لقاء الجزيرة الإماراتي يوم 26 نوفمبر الجاري في إياب دور الستة عشر ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية.

وضمت القائمة في حراسة المرمى محمد مجدي، محمد فوزي، محمود عبد المنصف وفي خط الدفاع أحمد أيمن، باهر المحمدي، محمد مجدي الجمل، محمد هاشم، محمد عمار، أسامة إبراهيم وفي خط الوسط عماد حمدي، محمد بيومي، أحمد مدبولي، همام طارق، عبد الرحمن مجدي، محمد مخلوف، محمود دونجا، بيكيتي وفي خط الهجوم بينسون شيلونجو، حازم مرسي.

ورفض الإسماعيلي مشاركة لاعبه العراقي همام طارق في بطولة كأس الخليج مع منتخب بلاده بينما تلقى المصري البورسعيدي موافقة رسمية على إقامة مبارياته في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد الإسكندرية.