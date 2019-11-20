تفاصيل إصابة فرجاني ساسي في مباراة تونس وغينيا الاستوائية ومدة غيابه عن الملاعب (فيديو)

كشف سهيل الشملي طبيب منتخب تونس تفاصيل إصابة فرجاني ساسي، لاعب نسور قرطاج ونادي الزمالك المصري، في مباراة غينيا الاستوائية ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2021.

وقال سهيل في تصريحات تلفزيونة: ”إصابة فرجاني ليست خطيرة كما توقع البعض، هي عبارة عن آلام على مستوى الفخذ والعضلة الضامة، ويحتاج إلى الراحة خلال الأيام المقبلة“.

وأضاف: ”فترة غياب اللاعب عن التدريبات لن تتجاوز 10 أيام، وقد تقل عن ذلك، ومن الممكن أن يشارك فرجاني في مباراة الزمالك القادمة أمام إنبي، يوم 25 نوفمبر الجاري في الدوري المصري“.

وكان فرجاني قد سقط على أرضية الملعب في مباراة تونس وغينيا الاستوائية، بعد شكوته من الإصابة، عقب انطلاق الشوط الثاني بـ15 دقيقة فقط، ليغادر الملعب في الدقيقة 60 من زمن اللقاء.

وتوقع البعض أن تكون إصابة اللاعب قوية، خاصة أنه غادر الملعب محمولًا، إلا أن طبيب المنتخب التونسي أكد على عدم حاجة اللاعب سوى للراحة خلال أيام، على أن يعود بعدها للمشاركة في التدريبات والمباريات بصورة طبيعية.

وكان منتخب تونس الأول لكرة القدم، قد فاز على غينيا الاستوائية بصعوبة، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة العاشرة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم بالكاميرون 2021.

وسبق أن تعرض فرجاني ساسي لإصابة قوية في نهاية الموسم الماضي، خلال مباراة الزمالك وحسنية أغادير في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية، كانت عبارة عن شرخ في شظية قصبة القدم، أدت إلى خسارة الفارس الأبيض لجهوده قبل مواجهات مصيرية، وغاب على إثرها لمدة تزيد عن شهرين.

يذكر أن فرجاني ساسي يعاني من تراجع في مستواه خلال الآونة الأخيرة، مع فريقه الزمالك، بعد أن كان أحد الأسباب الرئيسية في تتويج الفريق ببطولة الكونفدرالية مع المدير الفني السابق كريستيان غروس.

وترددت أنباء قوية مؤخرًا عن رغبة ساسي في الرحيل عن الزمالك، في ظل وجود عرض مغر له من أهلي جدة السعودي الذي يديره فنيًا كريستيان غروس، حيث يعرف الأخير إمكانيات الدولي التونسي جيدًا بعدما تولى تدريبه لمدة موسم كامل في القلعة البيضاء.