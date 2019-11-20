موجز أخبار الأهلي والزمالك: الأبيض يتحرك لضم ثنائي الإسماعيلي.. ورمضان صبحي يؤجل الرحيل

ما زالت أصداء تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020 مستمرة في ظل الإنجاز الكبير الذي حققه الفراعنة بالتأهل لنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا التي تستضيفها مصر حاليًا، ويسدل الستار عليها يوم الجمعة المقبل باللقاء النهائي بين مصر وكوت ديفوار.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك ومنتخب مصر اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2019:

الأولمبي المصري يؤجل حسم مصير ثلاثي طوكيو

أرجأ شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي حسم مصير الثلاثي فوق السن المنضم لقائمة الفراعنة التي تخوض منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو خلال العام المقبل.

وأبلغ غريب معاونيه بعدم الحديث عن هذا الملف حاليًا خاصة أن الوقت ما زال مبكرًا، والظروف ربما تتغير فيما يتعلق بمستوى اللاعبين وجاهزيتهم.

وطالبت بعض قطاعات الجماهير بانضمام أسماء بعينها للمنتخب الأولمبي المصري في طوكيو على رأسها محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، الذي رحب بخوض منافسات الأولمبياد بحسب الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق.

الزمالك يتحرك لضم ثنائي الإسماعيلي

تحرك مسؤولو نادي الزمالك لضم ثنائي الإسماعيلي باهر المحمدي وعبدالرحمن مجدي، مبكرًا قبل نهاية الموسم.

وطلب مسؤولو الزمالك من إدارة الإسماعيلي الحصول على خدمات اللاعبين عقب نهاية الموسم ومعرفة المطالب المالية للتعاقد معهما خاصة أن الثنائي يحتاج إليهما الزمالك مع اقتراب رحيل حازم إمام الظهير الأيمن، وأيضًا تألق عبدالرحمن مجدي في الفترة الأخيرة مع المنتخب الأولمبي.

وأعلن أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط يعاني من إصابة خفيفة لن تمنعه من خوض لقاء مازيمبي الكونغولي في افتتاح دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 30 نوفمبر الجاري في الكونغو، في ظل غيابه عن لقاء إنبي بالدوري.

رمضان صبحي يؤجل الرحيل عن الأهلي

أرجأ رمضان صبحي نجم الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي فكرة الرحيل في شهر يناير المقبل، بناءً على اتصالات أجرتها إدارة الأهلي معه للاستفسار عن مستقبله في المرحلة القادمة، وما تردد حول وجود عرض إيطالي لضمه.

وأكد رمضان لمدير أعماله نادر شوقي أنه يرغب في استكمال مشوار دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي أملًا في تحقيقه خلال الموسم الحالي ثم العودة إلى أوروبا من خلال فريق هيديرسفيلد تاون الإنجليزي الذي يملك عقده.

وشهد مران الأهلي، الأربعاء، عودة اللاعبين الدوليين في منتخب مصر الأول بجانب الأنجولي جيرالدو، بينما أدى الخماسي مروان محسن والنيجيري جونيور أجاي ووليد سليمان وحسام عاشور والحارس شريف إكرامي تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم.

ترتيبات مكثفة لحفل نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

بدأ مسؤولو اتحاد الكرة المصري ترتيبات مكثفة لحفل نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا بعد غدٍ الجمعة على استاد القاهرة.

وأعلنت الشركة الراعية الاتفاق مع المطرب الشهير تامر حسني لإحياء حفل الختام للبطولة، كما أكدت شركة تذكرتي رفضها التام لدخول أي مشجع دون بطاقة الفان آي دي.

المصري يرفض التفريط في العراقي

رفض مسؤولو النادي المصري البورسعيدي التفريط في اللاعب كريم العراقي ظهير أيمن الفريق ومنتخب مصر الأولمبي، بعد أن أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي لـ“إرم نيوز“ أنه لا مجال لبيع العراقي في شهر يناير المقبل، موضحًا أن العراقي لن يرحل إلا إذا تلقى عرضًا مميزًا من دوري أوروبي مميز وبمقابل مناسب.

وعلى صعيد آخر، فسخ نادي إنبي عقد لاعبه فيستون عبدالرازق مهاجم منتخب بوروندي، لوجود مشكلة حول بطاقته الدولية.