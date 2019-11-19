محمد صلاح يبدي استعداده للانضمام لمنتخب مصر في أولمبياد طوكيو‎

أبدى النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي استعداده لتمثيل منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامجه في ”أون سبورت“ إن هذا الخبر على مسؤوليته الشخصية.

وتأهل المنتخب المصري، الثلاثاء، إلى دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو 2020، بعد التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم تحت 23 عامًا.

وتغلب المنتخب المصري على نظيره الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف دون رد في مباراة نصف النهائي للبطولة.

وصعدت مصر للأولمبياد للمرة الثانية عشر في تاريخها بعد غياب عن الدورة الماضية في ريو دي جانيرو عام 2016.

قدم المنتخبان مباراة سريعة وقوية في شوطها الأول، ولكن لم ينجح أيًا منهما في التسجيل.

في الشوط الثاني، فرض الفراعنة سيطرتهم على مجريات اللقاء وتمكنوا من حسم المباراة والتأهل للأولمبياد بتسجيل ثلاثة أهداف عن طريق رمضان صبحي من ضربة جزاء وعبد الرحمن مجدي في الدقائق 59 و84 و89