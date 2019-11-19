لاعبو منتخب مصر الأولمبي يقتحمون المؤتمر الصحفي ويحتفلون مع مدربهم بعد التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 (فيديو)

اقتحم لاعبو منتخب مصر الأولمبي المؤتمر الصحفي الذي كان يعقده مدربهم، شوقي غريب، للاحتفال بتأهلهم، يوم الثلاثاء، إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، بعد تغلبهم على جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف دون رد في مباراة نصف النهائي للبطولة.

وصعدت مصر للأولمبياد للمرة الثانية عشر في تاريخها بعد غياب عن الدورة الماضية في ريو دي جانيرو عام 2016.

وقدم المنتخبان مباراة سريعة وقوية في شوطها الأول، ولكن لم ينجح أي منهما في التسجيل.

وفي الشوط الثاني، فرض الفراعنة سيطرتهم على مجريات اللقاء وتمكنوا من حسم المباراة والتأهل للأولمبياد بتسجيل ثلاثة أهداف عن طريق رمضان صبحي من ضربة جزاء وعبدالرحمن مجدي (هدفين) في الدقائق 59 و84 و89.

تصريحات شوقي غريب

وقال غريب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ”بي إن سبورتس“: ”نقدم قميص التأهل هدية للشعب المصري، لأول مرة مباراة لمنتخب تحت 23 عامًا يحضرها 80 ألف مشجع“.

وتابع باكيًا: ”تعبنا واجتهدنا لذلك ربنا كافأنا بالفوز والصعود للأولمبياد“.

وأكمل: ”كل مباراة لها أسلوب لعب، أبلغت اللاعبين بين الشوطين بأنه للمرة الأولى منذ 2006 يتواجد هذا العدد من الجمهور، ويجب الصعود لأولمبياد طوكيو (حتى لو هنموت واللي مش قادر يقعد)“.

وأوضح: ”راهنت على اللاعبين وعلى اللياقة البدنية، كل السيناريوهات كانت موضوعة، ويكفي أن الناس في مصر سينامون سعداء اليوم“.

وأضاف: ”قمت بتعديل بعض المراكز في الملعب، وكل من ينتقدني فوق رأسي وآخذ في الاعتبار ما يفيدني من تلك الانتقادات“.

وأتم مدرب مصر: ”وضعت برنامجًا وقدمته، ولو تم تنفيذه سنكرر ما حدث في الأرجنتين وسنحرز ميدالية هناك“.

وتأهلت مصر للأولمبياد للمرة 12 وهو رقم قياسي أفريقي وكان أفضل إنجازاتها تحقيق المركز الرابع مرتين في 1928 و1964.

وسبق أن شارك شوقي غريب في أولمبياد لوس أنجليس 1984 كلاعب ووصل إلى دور الثمانية.