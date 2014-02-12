4 "نجوم" دمروا الأهلي دون قصد

يعيش الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واحدة من أسوأ فتراته على الإطلاق، فبغض النظر عن تحقيق الفريق لـ4 نقاط فقط من أصل 12 نقطة خلال المباريات الأربعة بالدوري، هناك مأساة فنية.

ويعاني مدرب الفريق محمد يوسف من نقص عددي واضح كالشمس في صفوف الفريق، بات يعتمد على مجموعة معينة من اللاعبين بغض النظر عن مستواهم لأنه لا يوجد سواهم.

ومر الأهلي بهذه الظروف لأسباب عديدة من بينها الإصابات واعتزال عدد من نجومه وكبر سن البعض، لكن هناك 4 تسببوا دون قصد فيما وصل إلى الأهلي.

1ـ محمد أبو تريكة.. تأثر الفريق الأحمر باعتزال الماجيكو كما لم يتأثر باعتزال أي لاعب على مدار تاريخه، أمير القلوب كان رقما صعبا في مبارايات الفريق لن يتمكن أحد من تعويضه وغيابه للاعتزال أثر كثيرا بالسلب على الفريق.

2 ـ محمد بركات.. بركات اعتزل بشكل مفاجئ رغم أنه كان يعيش واحدة من أفضل فتراته الفنية على الاطلاق، اعتزال ملك الحركات وضع محمد يوسف في حيرة كبيرة فاللاعب كان يقدم خيارات فنية عديدة بدوره القيادي داخل الملعب واجادته في اكثر من مركز.

3ـ حسام غالي.. رحل الكابيتانو إلى ليرس البلجيكي نهاية الموسم الماضي، كان أفضل لاعبي خط منتصف الأهلي ومنتخب مصر على الاطلاق، الأحمر تأثر كثيرا على المستوى الفني برحيل غالي، فلك يعد يمتلك خط وسط مخيف كما كان من قبل.

4ـ حسن حمدي.. رئيس النادي الأهلي لم يتعامل مع اختفاء نجوم الاهلي واحدا تلو الآخر بالجدية المطلوبة، فلم يدعم محمد يوسف بلاعبين قادرين على تعويض غياب اسماء بحجم بركات وتريكة وغالي، وهو ما أوصل الفريق لما هو فيه الآن.