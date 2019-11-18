 شاهد.. جماهير جزر القمر تجتاح الملعب بعد التعادل مع مصر (فيديو) – إرم نيوز‬‎

شاهد.. جماهير جزر القمر تجتاح الملعب بعد التعادل مع مصر (فيديو)

شاهد.. جماهير جزر القمر تجتاح الملعب بعد التعادل مع مصر (فيديو)

المصدر: عبدالله المصري - إرم نيوز

اقتحمت جماهير منتخب جزر القمر ملعب ”مالوزين“ الذي احتضن مباراة منتخب بلادها مع منتخب مصر، فرحًا بنتيجة التعادل مع الفراعنة.

وأظهر مقطع فيديو، لحظة دخول مئات المشجعين لأرضية الملعب وسط فرحة عارمة وصراخ فرحًا بتصدر المجموعة.

وانتهت المباراة التي أقيمت عصر اليوم، بين مصر وجزر القمر بالتعادل السلبي في الجولة الثانية للمجموعة السابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد جزر القمر إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، ويرتفع رصيد الفراعنة إلى نقطتين بالمركز الثاني، فيما يحتل منتخب كينيا المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة ويتذيل منتخب توغو جدول ترتيب المجموعة دون نقاط، قبل مواجهته مع كينيا المقرر لها السادسة مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية.

يذكر أن منتخب جزر القمر لم يخسر على ملعبه في آخر 7 مواجهات منذ خسارته أمام بوركينا فاسو يوم 5 يونيو 2016 بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2017 بهدف سجله آلاين تراوري، وفاز بعدها على بوتسوانا ومالاوي وموريشيوس وتعادل مع مدغشقر والكاميرون والمغرب ومصر.

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