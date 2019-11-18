منتخب مصر يتعادل مع جزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا 2021

فشل منتخب مصر في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021، بعد تعادله سلبيًا، مع منتخب جزر القمر، الإثنين.

ولم ينجح لاعبو المنتخب المصري في زيارة شباك مضيفه منتخب جزر القمر لتنتهي مباراة المنتخبين بالتعادل السلبي، في الجولة الثانية من المجموعة السابعة.

ورفع التعادل رصيد منتخب مصر إلى نقطتين، بعدما تعادل 1/1 مع كينيا في الجولة الأولى، في المركز الثاني، في المقابل رفع منتخب جزر القمر رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة.

وفي وقت لاحق يلعب منتخب كينيا مع توغو ضمن مباريات المجموعة ذاتها.

وبتعادله مع مصر، لم يخسر منتخب جزر القمر على ملعبه في آخر 7 مواجهات منذ خسارته أمام بوركينا فاسو يوم 5 يونيو 2016 بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2017 بهدف سجله آلاين تراوري.. وفاز بعدها على بوتسوانا ومالاوي وموريشيوس وتعادل مع مدغشقر والكاميرون والمغرب ومصر.

وتلقى منتخب مصر صدمة قوية في بداية المشوار بعدما تعادل مع كينيا بهدف لكل منهما وهو الأمر الذي فجر انتقادات حادة في وجه الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري لدرجة مطالبة عصام عبد المنعم، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، في تصريحات تلفزيونية بإقالة البدري حال الخسارة أمام جزر القمر.

وزاد من الانتقادات الموجهة ضد المنتخب الأول الأداء الرائع والنتائج المميزة التي يقدمها المنتخب الأولمبي تحت قيادة مدربه شوقي غريب، وهو ما جعل البعض يعقد المقارنات خاصة ما يتعلق بالروح القتالية.

ويعاني منتخب مصر من إصابات بالجملة بين صفوفه على رأسها محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وحمدي فتحي، لاعب وسط الأهلي، وأحمد حسن ”كوكا“، مهاجم سبورتينغ براغا البرتغالي وأحمد جمعة مهاجم المصري البورسعيدي.