ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد التعادل مع جزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا 2021 (صورة)

واصل منتخب مصر عروضه المخيبة بتعادله مع منتخب جزر القمر، اليوم الإثنين، في الجولة الثانية من المجموعة السابعة، من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021.

وفشل لاعبو منتخب مصر في اختراق حصون منتخب جزر القمر، لتنتهي المباراة بالتعادل، وهذا التعادل الثاني على التوالي، بعد التعادل 1/1 مع كينيا في الجولة الأولى، وهو ما يضاعف الضغوط على حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر.

ورفع التعادل رصيد منتخب جزر القمر إلى 4 نقاط، بعد الفوز 1/0 على توغو في الجولة الأولى، في صدارة المجموعة السابعة، في حين يملك منتخب مصر نقطتين، في المركز الثاني (مؤقتًا)، بانتظار نتيجة مباراة كينيا وتوغو.

ولم يخسر منتخب جزر القمر على ملعبه في آخر 7 مواجهات منذ خسارته أمام بوركينا فاسو يوم 5 يونيو 2016 بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2017 بهدف سجله آلاين تراوري.. وفاز بعدها على بوتسوانا ومالاوي وموريشيوس وتعادل مع مدغشقر والكاميرون والمغرب ومصر.