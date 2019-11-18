تشكيل منتخب مصر ضد جزر القمر‎ في تصفيات أمم أفريقيا 2021

يواجه منتخب مصر نظيره جزر القُمر، مساء اليوم الاثنين، في إطار تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الكاميرون 2021، على ملعب الأخير، في الجولة الثانية بالمجموعة السابعة.

وتعادل منتخب مصر مع كينيا بهدف لمثله، يوم الخميس الماضي، في انطلاق مشوار التصفيات الأفريقية.

ونجح منتخب جزر القُمر في الفوز على توغو بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الأولى، ليتصدر الأول مجموعة مصر بـ3 نقاط.

واتضح تشكيل منتخب مصر أمام جزر القمر من خلال تدريبات الفراعنة الأخيرة تحت قيادة حسام البدري المدير الفني.

وتقام مبارة الفراعنة أمام جزر القمر، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية، باستاد موروني.

يتصدر منتخب جزر القمر قمة المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط ويأتي منتخب كينيا ومصر في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة لكل منهما ثم منتخب توغو في المركز الرابع والأخير.

وتعد المباراة التي تجمع المنتخبين اليوم هي الأولى بين مصر وجزر القمر في تاريخ المنتخبين، سواء في التصفيات أو في أمم أفريقيا، وحتى على صعيد المواجهات الودية.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، محمود علاء، أحمد حجازي، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، أحمد سيد زيزو، محمد مجدي ”أفشة“، محمود حسن ”تريزيغيه“.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم ”كهربا“.