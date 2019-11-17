موجز أخبار الأهلي والزمالك: الأحمر يفتح خزائنه لضم ثنائي الدراويش.. والأبيض يحسم مصير كاسونجو

أسدل منتخب مصر الستار على استعداداته لمواجهة جزر القمر غدًا الإثنين في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، كما كثف المنتخب الأولمبي تدريباته استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا بعد غدٍ في دور الأربعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك ومنتخب مصر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2019:

البدري يحذر لاعبي منتخب مصر من سيناريو كينيا

وجه حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، تحذيرات للاعبيه من سيناريو لقاء كينيا الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما في افتتاح مشوار تصفيات أمم أفريقيا 2021.

واختتم منتخب مصر استعداداته لمواجهة جزر القمر غدًا الإثنين، بمران خفيف على ملعب ”مالوينزي“ الذي يستضيف اللقاء في ثاني جولات المجموعة السابعة للتصفيات.

وطالب البدري لاعبيه بضرورة الحسم واستغلال الفرص والأداء القتالي خاصة أن الهزيمة أو التعادل ستزيد صعوبة موقف منتخب مصر في المجموعة.

الأولمبي المصري يتحفز بالمكافآت لعبور الأولاد

وعد عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المؤقت، بصرف مكافآت مالية مجزية للاعبي المنتخب الأولمبي حال الفوز على جنوب أفريقيا بعد غدٍ الثلاثاء، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا والتأهل رسميًا لأولمبياد طوكيو.

وخاض المنتخب الأولمبي تدريبات مكثفة على ملعب بترسبورت استعدادًا لمواجهة الحسم ضد جنوب أفريقيا، كما نفى الجهاز الفني للمنتخب إصابة أكرم توفيق لاعب الوسط في التدريبات.

وأكد عمرو البرتقالي رئيس لجنة التذاكر ببطولة أفريقيا تحت 23 عامًا، المقامة حاليًا في مصر، أن اللجنة لم تجرِ أي تعديلات على أسعار تذاكر البطولة في الدور الثاني رغم تأهل المنتخب المصري للدور قبل النهائي نافيًا زيادة الأسعار.

وأوضح البرتقالي في بيان رسمي أن اللجنة حددت أسعار التذاكر من أول مباراة حتى النهائي، وحرصت اللجنة أثناء تحديد أسعار التذاكر على مراعاة جميع الفئات، لحضور أكبر عدد من الجماهير في البطولة لدعم ومساندة المنتخب.

الأهلي يفتح خزائنه لضم ثنائي الإسماعيلي

فتح مسؤولو النادي الأهلي خزائن القلعة الحمراء من أجل ضم الثنائي عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي ثنائي الإسماعيلي في الموسم الجديد.

وبدأ مسؤولو الأهلي مفاوضات مبكرة لحسم صفقتي لاعبي الإسماعيلي بعد علمهم بأن اللاعبين على رادار الزمالك أيضًا، بجانب رغبة الأهلي في ضم المحمدي لإجادته اللعب في مركز الظهير الأيمن وهو البديل المنتظر للاعب المخضرم أحمد فتحي المقرر أن يتم تجديد عقده لموسم واحد فقط.

وأبدى مسؤولو لجنة التخطيط في النادي الأهلي رغبتهم في ضم عبد الرحمن مجدي لتدعيم الجانب الهجومي بعد تألقه في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا وظهوره بصورة رائعة.

على صعيد آخر، تعرض المالي أليو ديانج لاعب الوسط لإصابة في العضلة الضامة تهدده بالغياب عن لقاء الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في الدوري وهو ما يزيد معاناة الأهلي في ظل إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة وتراجع حسام عاشور بدنيًا.

ويخضع حمدي فتحي لجراحة في ركبته غدًا الإثنين، في ألمانيا بعد استخراج تأشيرة السفر لألمانيا وسيخضع للجراحة لدى الطبيب الذي أجرى الجراحة لمروان محسن مهاجم الفريق.

الزمالك يحسم مصير كاسونجو

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الزمالك، أن الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق على ذمة النادي ولن يتخلى عنه النادي، ملمحًا لعدم بيع اللاعب نهائيًا، وإعارته على أقصى تقدير في شهر يناير المقبل، أو قيده حال موافقة الصربي ميتشو المدير الفني.

وأكد أمير مرتضى في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه عقد جلسة مع كاسونجو لمعرفة تطورات شكواه ضد نادي الوداد المغربي ودعمه، خاصة أن الزمالك لا يتخلى عن لاعبيه وقت الأزمات، كما أن كاسونجو يخوض تدريبات خاصة بعيدًا عن فريق الكرة تحت إشراف النادي من أجل الحفاظ على لياقته حتى فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأكد أمير مرتضى أن الزمالك مستمر في دعم اللاعب لحين حسم مصيره في يناير سواء بانتقاله لنادٍ آخر أو الاستمرار في الزمالك، ويتوقف الأمر حتى قدوم فترة الانتقالات ومعرفة طلبات الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو.

وشهد مران الزمالك عودة مصطفى فتحي جناح أيمن الفريق بعد تعافيه من الإصابة، بينما واصل حازم إمام الظهير الأيمن الغياب لإصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية.

بيراميدز يعلن إصابة السعيد

أعلن نادي بيراميدز عن تفاصيل إصابة لاعبه عبد الله السعيد اليوم الأحد، بكدمة قوية أسفل عظمة الفخذ أثناء التدريبات في المعسكر المغلق المقام في مدينة مراكش المغربية.

وأجرى الجهاز الطبي على الفور أشعة مقطعية لتحديد مدة الراحة التي يحتاجها اللاعب وأثبتت غيابه لمدة 6 أسابيع.

من ناحية أخرى، استقر مسؤولو النادي المصري على قيد الثنائي عماد فتحي وبهاء مجدي في القائمة الأفريقية لخوض منافسات الكونفدرالية.