”قنوات أون تايم سبورتس“.. كل ما تريد معرفته عن الدمج والترددات والخطط المستقبلية

أعلنت مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، دمج قنوات ”أون سبورت“ و“تايم سبورتس“، بداية من شهر يناير المقبل، لتصبح قناة فضائية واحدة تحت اسم (أون تايم سبورتس) كانطلاق لباقة رياضية مفتوحة.

وأثار قرار الدمج تساؤلات جماهير الكرة المصرية بشأن مصير بث مباريات الدوري والمرحلة المقبلة بالنسبة للقناتين بعد هذا القرار.. وهو ما تستعرضه ”إرم نيوز“ في التقرير التالي:

الدمج ومصير البث الأرضي

تأتي خطوة دمج قناتي أون سبورت وتايم سبورتس بمثابة إنهاء لمشروع قناة تايم سبورتس، التي تم إطلاقها قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار، ولم تستمر سوى نصف عام فقط.

وأكد تامر مرسي، رئيس شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر البيان الرسمي الخاص بقرار الدمج، أن هذه الخطوة تأتي للاستفادة من الكوادر المتميزة وإضافة محتوى مميز والحصول على حقوق رياضية وفضائية متميزة للمشاهد في الوطن العربي.

وأعلنت الشركة تعيين وكيل إعلاني منفصل للقناة الرياضية الجديدة لجذب المزيد من الرعاة وتطوير العمل بالقناة الجديدة.

وقال مصدر موثوق داخل قناة ”أون سبورت“ لـ“إرم نيوز“، إن القناة الجديدة ستستمر بنفس الهيكل الخاص بالقناتين مع استمرار البث الأرضي والحصول على نفس الحقوق الخاصة ببث مباريات الدوري.

خريطة البرامج والترددات

أكد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عبر بيان الدمج، أنه سيتم تقديم خدمات إعلامية على أعلى مستوى بما يليق بالمشاهد العربي.

وأعلنت الشركة مؤخرًا انضمام المذيع إبراهيم فايق إلى القناة الجديدة، وبدأ فايق عمله بالفعل في ستوديو بث بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا عبر البث الأرضي.

واستقرت الشركة على بقاء نفس الهيكل الخاص بالقناتين من مذيعين للاستوديوهات التحليلية وهما كريم خطاب وإبراهيم عبدالجواد وبرامج للفترة الصباحية، بينما سيكون البرنامج الرئيسي الخاص بالقناة منقسمًا بين الثنائي سيف زاهر وأحمد شوبير مع برنامج لإبراهيم فايق.

وأكدت مصادر داخل القناة لـ“إرم نيوز“، أنه سيتم إطلاق القناة الجديدة على تردد أون سبورت كما سيتم الاحتفاظ بالتردد الخاص بالقناة الثانية لأون سبورت لإذاعة المباريات في نفس التوقيت.

وأشارت إلى أن تردد قناة تايم سبورتس الفضائي ستحصل عليه على الأرجح قناة الأهلي بعد نقل الاستوديوهات الخاصة بها كما ستنطلق قناة الزمالك عبر تردد لقناة دي إم سي.

وأشارت إلى أن الباقة الجديدة للقنوات الرياضية المفتوحة ترتكز على قناة أون تايم سبورتس العامة لإذاعة الأحداث الرياضية المختلفة بجانب قناتي الأهلي والزمالك كما ستنضم قناة نايل سبورت لإذاعة مباريات دوري القسم الثاني وقد يتم إطلاق قناة متخصصة للألعاب الآخرى.

بث الدوري والعرض الإماراتي

يبقى السؤال الأهم بالنسبة لمتابعي الكرة المصرية متعلقًا ببث مباريات الدوري المصري، وهو الأمر الذي لن يكون محل خلاف مع حصول القناة على حقوق البث بشكل طبيعي فضائيًا.

وتذيع قناة أون تايم سبورتس الجديدة التي تنطلق مع بداية عام 2020 عبر البث الأرضي جميع مباريات كرة القدم التي تذاع على أرض مصر حتى المشفرة فضائياً.

وتلقت الشركة عرضًا يتم التفاوض حوله بخصوص إذاعة بعض مباريات الدوري المصري عبر قناة أبوظبي الرياضية الإماراتية، خاصة مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز وهو ما سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة.

ولن يكون الأمر مختلفًا بالنسبة للمحللين الذين تم التعاقد معهم في القناة الجديدة في ظل استمرار العقود ولكن ستكون الأولوية لمحللي قناة أون سبورت لتحليل مباريات الدوري المصري.

وتتطلع الشركة لتقديم محتوى مختلف في الفترة المقبلة عبر القناة والرهان على قنوات الأندية الجماهيرية مثل الأهلي والزمالك لجذب المشاهدين.