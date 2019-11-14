مصطفى محمد يقود مصر لتخطي الكاميرون وتحقيق العلامة الكاملة بأمم أفريقيا تحت 23 عامًا (فيديو)

حقق المنتخب المصري انتصاره الثالث على التوالي في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم تحت 23 عامًا المقامة بمصر والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

وتغلب المنتخب المصري على نظيره الكاميروني بهدفين لهدف في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى من البطولة القارية.

سجل ثنائية المنتخب المصري، مصطفى محمد في الدقيقتين 28 و51، بينما جاء هدف الكاميرون الوحيد عبر اريك مبيو في الدقيقة 38.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز منتخب غانا على نظيره المالي بهدفين دون رد سجلهما كوابينا أوسو في الدقيقتين 74 و85، لينجح الأول في انتزاع بطاقة العبور للمربع الذهبي.

بذلك، تتصدر مصر الترتيب برصيد 9 نقاط بفارق خمس نقاط عن غانا والكاميرون، وأخيرًا مالي بلا رصيد من النقاط.

هددددددددددددددددددددددددددددددف مصر الأول " مصطفى محمد " HD pic.twitter.com/jpFzARIZAQ — صـقـر | S8R ⏯ (@i7S8R) November 14, 2019

هددددددددددددددددددددددف التعادل لـ منتخب الكاميرون 1-1 HDpic.twitter.com/9i74wehh0o — صـقـر | S8R ⏯ (@i7S8R) November 14, 2019