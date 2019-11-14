مصر تسقط في فخ التعادل أمام كينيا بتصفيات أمم أفريقيا 2021 (فيديو)

سقط المنتخب المصري في فخ التعادل مع ضيفه الكيني بهدف لكل منهما، في الجولة الأولى للمجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2021 بالكاميرون.

لم يقدم المنتخب المصري العرض المنتظر منه في أول تجربة رسمية له تحت قيادة مدربه الجديد الوطني حسام البدري الذي تولى المهمة خلفًا للمكسيكي خافيير أغيري، الذي تمت إقالته عقب الإخفاق في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت بمصر.

انحصر أداء المنتخب المصري في وسط الملعب، وأضاع الثنائي محمود حسن تريزيجيه ومحمود عبدالمنعم ”كهربا“ أكثر من فرصة للتسجيل.

ومع حلول الدقيقة 42 بادر المنتخب المصري بالتسجيل عن طريق كهربا، ليخرج أصحاب الديار متقدمين من الشوط الأول بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، بعد إدراك المنتخب الكيني التعادل عن طريق ميكاييل أولونجا في الدقيقة 67.

ولم تنجح محاولات المنتخب المصري صاحب الديار في تسجيل هدف الفوز، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

هدف ⚽️ كهربا يهدي الأسبقية للفراعنة ???? مصر 1 – 0 كينيا#beINAFCON #AFCON2021Q pic.twitter.com/t8pAQSrZnl — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 14, 2019

تصفيات امم افريقيا : مصر 1 × 1 كينيا | هدف مايكل اولانجا ⚽️???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/3qAcPWzh58 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) November 14, 2019

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز منتخب جزر القمر على مضيفه توغو بهدف دون رد، أحرزه فايز سليماني في الدقيقة 51.

بذلك، تتصدر جزر القمر الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن مصر وكينيا، وأخيرًا توغو بلا رصيد من النقاط.