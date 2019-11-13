موجز أخبار الأهلي والزمالك ومنتخب مصر: فايلر يرفض رحيل صالح جمعة.. وبوطيب يفجر أزمة

يستعد منتخب مصر لبدء مشواره الرسمي مع مديره الفني الجديد حسام البدري، أمام كينيا مساء غدٍ الخميس، في افتتاح مشوار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.

كما يستعد المنتخب الأولمبي لمواجهة الكاميرون غدًا الخميس، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا التي تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في السطور القادمة موجز أخبار الأهلي والزمالك ومنتخب مصر:

المنتخب يستعيد الشحات.. وصلاح يغادر المعسكر

اختتم منتخب مصر تدريباته استعدادًا لمواجهة كينيا في تصفيات الكان، وشهد المران عودة حسين الشحات صانع ألعاب الأهلي، وتأكدت جاهزيته لخوض المباراة بعد تعافيه من إصابته في الركبة.

وغادر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، معسكر المنتخب عائدًا إلى إنجلترا بعد أن حرص على الحضور والخضوع لفحص طبي لتأكيد إصابته في كاحل القدم التي تعرض لها في مباراة مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

وعقد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا على هامش مران المنتخب، أكد خلاله جاهزية اللاعبين لخوض لقاء كينيا، مطالبًا الجماهير بدعم المنتخب في اللقاء المقام باستاد برج العرب، كما أوضح سبب استبعاد محمد صلاح بسبب الإصابة، وتمنى سرعة الشفاء للثنائي أحمد حسن كوكا وحمدي فتحي اللذين تعرضا لإصابات في الركبة.

وتدخل أشرف صبحي وزير الرياضة لحل أزمة منتخب كينيا بعد أن اشتكى مسؤولوه من عدم وجود إمكانيات مالية لدفع تكاليف إقامة البعثة في الفندق بالإسكندرية.

غريب يرفض الانتقادات ويطلب دعم المنتخب الأولمبي

اختتم المنتخب الأولمبي تدريباته استعدادًا لمباراة الكاميرون غدًا الخميس، بعد التأهل لدور الأربعة بشكل رسمي بالبطولة، ورفض شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي الانتقادات، مطالبًا بدعم اللاعبين.

وقال غريب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إنه قام بتغيير طريقة اللعب أمام غانا، مؤكدًا أنه لم يحسم التشكيل الذي يخوض به مباراة الفريق غدًا أمام الكاميرون.

وأعرب الكاميروني ريجوبيرت سونج المدير الفني للأسود، عن تفاؤله بقدرة فريقه على تحقيق الفوز على مصر وحسم التأهل وصدارة الترتيب مؤكدًا أن المنتخب الكاميروني لديه طموح كبير في التأهل للأولمبياد.

فايلر يرفض رحيل صالح جمعة

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، رحيل لاعبه صالح جمعة في شهر يناير المقبل، بعد أن عقد جلسة معه وطالبه بضرورة التركيز لاستعادة مستواه في المرحلة القادمة.

وحضر حمدي فتحي لاعب وسط الفريق إلى التدريبات اليوم الأربعاء، قبل سفره لألمانيا للخضوع لجراحة في ركبته، ووجه رسالة شكر لجماهير الأهلي التي دعمته في الفترة الأخيرة بعد الإصابة.

وانتظم النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق، في التدريبات بعد عودته من بلاده، كما استقر فايلر على خوض لقاء ودي يوم 17 نوفمبر الجاري قبل لقاء الجونة بالدوري.

بوطيب يفجر أزمة في الزمالك

فجر اللاعب المغربي خالد بوطيب مهاجم الزمالك، أزمة حادة في القلعة البيضاء بعد أن تلقى مسؤولو النادي تقريرًا طبيًا يفيد بمعاناة اللاعب من إصابة مزمنة في ركبته.

ويدرس الزمالك إيجاد عرض مناسب للتخلص من بوطيب في المرحلة القادمة، خاصة وأن الفريق الأبيض استقدم اللاعب بمبلغ مالي ضخم.

وخرج مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن صمته وظهر في مقطع فيديو رد خلالها على اتهامات حصوله على هدايا من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أنه لم يحصل على أي هدايا.

طارق يحيى مدربًا للطلائع.. وجلال يطلب 3 صفقات للمصري

أعلن نادي طلائع الجيش التعاقد مع طارق يحيى رئيس اللجنة الفنية بنادي الزمالك، خلفًا للبرازيلي سيرجيو فارياس.

وطلب إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري، التعاقد مع 3 صفقات في شهر يناير المقبل في مراكز قلب الدفاع والظهير الأيمن وصانع الألعاب.