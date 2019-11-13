إصابات النادي الأهلي المصري تجبر لجنة التخطيط على إعادة ترتيب صفقات يناير

أكد مصدر داخل النادي الأهلي المصري أن لجنة التخطيط بالنادي بدأت في وضع تصور جديد لخريطة التعاقدات في يناير المقبل.

فبعدما استقر مسؤولو القلعة الحمراء على الاكتفاء بمحمود عبدالمنعم ”كهربا“ ومهاجم أجنبي آخر، جاءت الإصابات المتتالية لتربك حسابات لجنة التخطيط والتي أجبرت على إعادة ترتيب الأوراق خلال الساعات الماضية.

وعادت الإصابات لتهاجم لاعبي النادي الأهلي مرة أخرى، عقب تجدد إصابة محمود متولي ومن بعده محمد محمود والذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وإصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة خلال تواجده بمعسكر المنتخب المصري.

وأشار المصدر في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ إلى أن لجنة التخطيط وضعت نبيل عماد دونجا وإيريك تراوري لاعبي نادي بيراميدز على رأس التعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية، بجانب بدء المفاوضات مع إدارة نادي إنبي من أجل الظفر بخدمات أسامة جلال، والذي يشارك الآن مع المنتخب الأولمبي المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي كثفت فيه إدارة التسويق مفاوضاتها مع أحمد حجازي المحترف بالدوري الإنجليزي على أمل إقناع اللاعب بالعودة للدوري المصري من جديد.

وأردف المصدر أن لجنة التخطيط بدأت تميل لفكرة فتح باب الاستبدال حتى يتسنى للنادي سد الثغرات التي جاءت بسبب الإصابات المتلاحقة، مضيفًا أنه في حالة فتح باب الاستبدال فسوف تشهد الانتقالات الشتوية ضم 6 صفقات وهم محمود كهربا، وأسامة جلال، وأحمد حجازي، ونبيل عماد دونجا وإيريك تراوي، خاصة وأن إدارة النادي الأهلي قد اقتربت كثيرًا من التوصل لاتفاق نهائي مع أنديتهم.

إصابة حمدي فتحي ومحمد محمود

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري وجهاز الأهلي بقيادة رينيه فايلر قد تلقا ضربة موجعة بعد الإصابة التي تعرض لها حمدي فتحي لاعب وسط القلعة الحمراء، خلال مشاركته في تدريبات الفراعنة، استعدادًا لمباراتي الجولة الأولى والثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2021.

وأعلن اتحاد الكرة تعرض اللاعب لقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته في المران الذي أقيم على استاد برج العرب في الإسكندرية، وقال الاتحاد في بيان رسمي: ”تعرض حمدي فتحي لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم لالتواء بالركبة خلال مران الفريق على ملعب استاد برج العرب، وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها عقب التدريبات بمعرفة طبيب الفريق الدكتور محمد أبو العلا إصابته بقطع بغضروف الركبة ويتحمل اتحاد الكرة تكاليف العلاج“.

ويعد حمدي فتحي واحدًا من أبرز لاعبي الأهلي ومنتخب مصر في الوقت الحالي، ونجح في إحراز هدفين في أول مباراتين له مع الفراعنة، وغيابه عن صفوف القلعة الحمراء سيمثل أزمة كبيرة لرينيه فايلر، خاصة وأن الفريق مقبل على مواجهة صعبة أمام النجم الساحلي التونسي يوم 30 نوفمبر الجاري، في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما تعرض محمد محمود لاعب وسط النادي الأهلي المصري لإصابة جديدة بقطع في الرباط الصليبي منذ ما يقرب من شهر خلال مشاركته في مران الفريق الأحمر.

وكان محمد محمود قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في لقاء سموحة بالدوري المصري خلال الموسم الماضي يوم 8 يناير/كانون الثاني الماضي، وخضع لعملية جراحية في ألمانيا.

وتعاقد الأهلي مع محمد محمود يناير الماضي من صفوف نادي وادي دجلة، لكن اللاعب شارك لدقائق مع الأهلي أمام بيراميدز تحت قيادة مارتن لاسارتي المدرب السابق للأهلي، ثم شارك أساسيًا أمام سموحة في المباراة التالية، لكنه خرج مصابًا بالرباط الصليبي.