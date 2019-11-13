مدرب المنتخب المصري يكشف أسباب تواجد محمد صلاح بالمعسكر رغم الإصابة

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، جاهزية الفراعنة لمباراة كينيا، المقرر إقامتها في السادسة مساء غد الخميس، في مباراة الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وقال المدير الفني للفراعنة في المؤتمر الذي سبق اللقاء اليوم: ”كنت قلقًا على حمدي فتحي؛ ولكن إصابة الغضروف بسيطة، وسيعود سريعًا، حمدي سيكون له مستقبل كبير، وكان إضافة لنا“.

وأردف البدري : ”محمد صلاح مُصاب من المباراة الأخيرة أمام مانشستر سيتي هو رغب أن يكون متواجدًا وتكون هناك مصداقية، وغادر اليوم المعسكر؛ ولكن لدي البديل“.

وواصل: ”لدي 24 لاعبًا أثق في إمكانياتهم، مباراة كينيا ليست سهلة، أتمنى أن تحضر الجماهير، لأن وجودهم يُطور من مستوى اللاعبين“.

وكشف المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري ،عن إمكانية ضم أكثر من لاعب من صفوف المنتخب الأولمبي للمعسكرات المقبلة بعد الانتهاء من كأس أفريقيا.

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر أنه عقب انتهاء البطولة الأفريقية تحت 23 عامًا الجارية حاليًا، سيكون لبعض عناصر المنتخب الأوليمبي فرصة مع المنتخب الأول.

كما تحدث البدري عن توفيقه في اختيار قائمة مبدئية للمعسكر تضم 32 لاعبًا، وأنه كان يضع في الحسبان حدوث ظروف استثنائية وهو ما حدث بالفعل، لذلك فضل اصطحاب عدد أكبر من اللاعبين.

وأكد البدري اقتناعه بالوجوه الجديدة التي انضمت للمعسكر، وثقته في قدراتهم، وقيادة الفراعنة في مباراة الغد.

محمد صلاح يصدم منتخب مصر

وكان محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي قد وجه صدمة قوية لمنتخب مصر بعدما تأكد غيابه عن مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.

وتواجد صلاح في معسكر منتخب مصر أمس الثلاثاء، وظهر مرتديًا واقيًا طبيًا لقدمه ولم يخض المران وخضع لفحوصات طبية أكدت غيابه عن مباراتي كينيا وجزر القمر.

وتوالت الضربات لمنتخب مصر بعد أن افتقد الفراعنة خدمات محمد صلاح، وحمدي فتحي لاعب وسط الأهلي، وأحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنغ براغا البرتغالي، وحسين الشحات لاعب الأهلي في المعسكر الحالي.

مصر تفوز على بتسوانا وليبيريا استعدادًا لكينيا

وكان المنتخب المصري قد خاض لقاءين وديًا أمام كل من بتسوانا وليبيريا والتي فاز بهما الفراعنة بنفس النتيجة بهدف دون رد وهو ما جعل البعض يبدي قلقه من المستوى الفني الذي ظهر به الفراعنة.