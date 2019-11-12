موجز أخبار الأهلي والزمالك: مرتضى منصور يحسم مصير قائد الأبيض.. والأحمر يشعل مزاد عبد العاطي

شهدت الأوساط الكروية المصرية العديد من الأحداث في الساعات الماضية خطفت الأضواء على رأسها تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا عقب الفوز على غانا.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم الثلاثاء:

محمد صلاح يصدم منتخب مصر

وجّه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، صدمة قوية لمنتخب مصر بعدما تأكد غيابه عن مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.

وتواجد صلاح في معسكر منتخب مصر اليوم الثلاثاء، وظهر مرتديًا واقيًا طبيًا لقدمه ولم يخض المران وخضع لفحوصات طبية أكدت غيابه عن مباراتي كينيا وجزر القمر.

وتوالت الضربات لمنتخب مصر بعد أن افتقد الفراعنة خدمات محمد صلاح، وحمدي فتحي لاعب وسط الأهلي، وأحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنغ براغا البرتغالي، وحسين الشحات لاعب الأهلي في المعسكر الحالي.

الأولمبي المصري يدرس التدوير

يدرس الجهاز الفني للمنتخب المصري الأولمبي بقيادة شوقي غريب، إجراء سياسة التدوير في لقاء الكاميرون بعد غدٍ الخميس، بالجولة الأخيرة للمجموعة الأولى بعد حسم التأهل لدور الأربعة.

ويدرس غريب إراحة بعض اللاعبين مثل مصطفى محمد وكريم العراقي ورمضان صبحي مع عمار حمدي الغائب للإيقاف، وهو ما أكده وائل رياض المدرب المساعد لمنتخب مصر.

وعقد شوقي غريب جلسة مع لاعبيه وطالبهم بالتركيز الشديد من أجل تحقيق الفوز على الكاميرون وصدارة ترتيب المجموعة مشيدًا بالأداء الرجولي للاعبي الفريق.

الأهلي يشعل مزاد عبدالعاطي

أشعل النادي الأهلي مزاد الفوز بخدمات لاعب وسط وادي دجلة محمد عبد العاطي، الذي كان هدفاً لفريق الزمالك في الفترة القادمة لضمه خلال انتقالات الشتاء.

وبدأ مسؤولو الأهلي التفكير في ضم عبدالعاطي لتدعيم خط الوسط مع إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة وغيابه لفترة تصل إلى 3 أشهر بجانب تراجع حسام عاشور بدنيًا.

وأعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، سفر حمدي فتحي للعلاج في ألمانيا، كما قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، تصعيد 5 ناشئين من بينهم صالح نصر مهاجم فريق الشباب.

وانتظم المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق في المران اليوم الثلاثاء، بينما ينتظم النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق غدًا الأربعاء في التدريبات.

من ناحية أخرى، أكد محسن صالح رئيس لجنة التخطيط، عدم صحة الأنباء التي ترددت حول ترشيحه بعض اللاعبين للانضمام للفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية كما نفى جلسته مع فايلر.

وقرر النادي الأهلي عدم التحدث في أية أمور تخص مشروع الإستاد الجديد من كافة الجوانب، بناءً على تعليمات محمود الخطيب، رئيس النادي لكل منظومة العمل.

مرتضى منصور يحسم مصير قائد الزمالك

يحسم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مصير قائد الفريق الأبيض حازم إمام بعد أن تلقى عرضًا من فريق المريخ السوداني للتعاقد معه في المرحلة القادمة.

ويستعد محمود فتح الله مدافع الزمالك السابق للتقدم بشكوى رسمية للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

من ناحية أخرى، أعلن نادي الاتحاد السكندري إصابة لاعبه كريم الديب بقطع في الرباط الصليبي، كما أعلن إقامة معسكر مغلق في السعودية قبل خوض لقاء المحرق البحريني يوم 26 نوفمبر الجاري، في إياب دور الستة عشر ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية وخوض لقاء ودي ضد الوحدة السعودي.

وعقد اللواء محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر المقاصة اجتماعًا مع لاعبيه طالبهم بالتركيز الشديد وضرورة تحقيق الانتصارات بعد عودة الدوري.