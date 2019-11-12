تقارير إنجليزية تثير الشكوك بشأن مشاركة محمد صلاح في مباراة منتخب مصر ضد كينيا

أفادت صحيفة ”التايمز“ البريطانية بأن الدولي المصري محمد صلاح، هداف نادي ليفربول، سيخضع للفحص بالأشعة لمعرفة مدى قدرته على المشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 أمام كينيا، يوم الخميس المقبل، وسط شكوك بشأن تعافيه قبل العودة لفريقه الإنجليزي لمواجهة كريستال بالاس بعد نهاية فترة التوقف الدولية.

وتستضيف مصر، بطلة أفريقيا سبع مرات في رقم قياسي، منتخب كينيا يوم الخميس المقبل قبل الانتقال لمواجهة جزر القمر، يوم الإثنين المقبل، ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.

وتعرض صلاح لإصابة في كاحله خلال مباراة مانشستر سيتي الأخيرة التي سجل فيها هدفًا بين ثلاثة فاز بها بطل أوروبا 3-1 على حامل لقب البريميرليغ، يوم الأحد الماضي.

ويخشى ليفربول من أن الإصابة قد زادت حدتها نظرًا لأن الدولي المصري أكمل المباراة للنهاية، ويشعر متصدر الدوري الإنجليزي أن صلاح قد لا يكون لائقًا بما يكفي لمواجهة كريستال بالاس في أول مباراة له بالدوري الممتاز بعد فترة الاستراحة الدولية.

وهذه التقارير ترجح أن يغيب صلاح عن مباراة كينيا وربما يلحق بمواجهة جزر القمر، وفقًا لحالة الإصابة وبعد ظهور نتيجة الأشعة التي سيخضع لها في مصر.

ما يقلق ليفربول بشكل أكبر هو أن اللاعب البالغ عمره 27 عامًا تعرض لإصابة بالكاحل أيضًا خلال الفوز على ليستر سيتي في وقت سابق هذا الموسم.

واحتاج صلاح للعلاج عقب التحام مع البرازيلي فرناندينيو خلال مواجهة سيتي في أنفيلد رغم استمراره في الملعب لنهاية المباراة.

وغاب صلاح عن ثلاث مباريات في الدوري منذ انضمامه إلى فريق ليفربول الذي يخشى غيابه عن المزيد من المباريات.

ومع إصابة آندي روبرتسون في كاحله أيضًا قد يواجه ليفربول فريق كريستال بالاس خارج أرضه دون اثنين من أفضل لاعبيه.

ولا شك أن خوض مباراة كريستال بالاس بدون روبرتسون وصلاح يمثل تحديًا كبيرًا للألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، لكن هذا سيحتاج إلى التغلب عليها إذا أرادا الحفاظ على سجل الفريق دون هزيمة لهذا الموسم.