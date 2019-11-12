النادي الأهلي المصري يمنع الحديث عن مشروع الاستاد.. ومحسن صالح ينفي ترشيح صفقات‎

أصدر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قرارًا رسميًا بمنع أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في النادي من الحديث عن مشروع إنشاء استاد الأهلي، خلال الفترة المقبلة لمنع اللغط.

وقال الأهلي في بيان رسمي: ”قرر النادي الأهلي عدم التحدث في أي أمور تخص مشروع الاستاد الجديد من كافة الجوانب، بناءً على تعليمات محمود الخطيب رئيس النادي لكل منظومة العمل في تأكيد على أن مجلس الإدارة بدأ العديد من الخطوات في هذا المشروع منذ ثمانية شهور؛ لتحقيق حلم الأهلاوية، وهذه الخطوات والتصور الذي جرى تجهيزه وفقًا للدراسات التي تمت، بات مجلس الإدارة هو المنوط بالبت فيه، وفقًا لمصلحة الأهلي، وعليه فإن أي أحاديث بخصوص هذا المشروع في الوقت الراهن لن تأتي بأي إضافة أو خطوات جديدة.

ومن جانب آخر، كشف محسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي عن حقيقة التصريحات والأخبار المغلوطة المنسوبة إليه خلال الأيام الماضية.

وقال إنه لم تصدر عنه أي تصريحات لأي منبر إعلامي باستثناء ما تحدث به لقناة الأهلي بالصوت والصورة خلال الأيام السابقة، عدا ذلك كلها تصريحات غير صحيحة بالمرة وليس مسؤولًا عنها، مشيرًا إلى أنه يعمل من خلال منظومة كبيرة، لها تاريخ في الإدارة، ونظام عمل معروف للجميع، وهو لم يأتِ للتصريحات والتقاط الصور، بل جاء للعمل وخدمة ناديه، وأنه حال تعامله مع وسائل الإعلام سيكون من خلال المنابر الإعلامية الرسمية للنادي، وهي التي تقوم بدورها بالتنسيق مع الوسائل الإعلامية الأخرى.

ونفى محسن صالح في تصريحات للموقع الرسمي ما تردد عن اجتماعه ولجنة التخطيط مع رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، وقال إن هذا غير صحيح، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني لديه ارتباطات رسمية مهمة خلال الفترة القادمة، يرتب لها بطريقته، وهذا هو الأهم ولم يكن من المناسب ولا الصحيح أن تقوم لجنة التخطيط بالتحدث مع الجهاز الفني في هذا التوقيت، وكل هذه الأمور تتم بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وليست مدرجة على جدول أعمال اللجنة خلال هذه الفترة.

وأضاف أن البعض أشار إلى قيامه بترشيح بعض اللاعبين للانضمام للأهلي، وآخرين للرحيل عن الفريق، وهذا لم يحدث أيضًا لا من قريب أو بعيد والجهاز الفني هو من يطلب ضم هذا اللاعب أو ذاك، وفقًا للاحتياجات الفنية التي يراها، وتدرس لجنة التخطيط طلبه وتعمل على توفير كل احتياجاته، لكن لا رئيس اللجنة ولا أعضاءها يرشحون لاعبين بعينهم، هناك نظام ثابت في النادي الأهلي على مدار تاريخه وهو قيام كل فرد بدوره وفقًا لصلاحياته دون التدخل في عمل الآخر، وفي نهاية الموسم يتم تقييم الأمور. والكل يعلم أن النادي الأهلي مختلف ولا يوجد حساب بالقطعة، ولا ضغوط مع كل خطوة؛ لأن المسؤولين في الأهلي يختارون أنسب الكوادر في كل الأماكن ويكون هناك دعم ومساندة وتعاون، وفق نظام احترافي يحقق مصلحة النادي.

وفي سياق آخر، تعاقد النادي الأهلي مع إستاد القاهرة الدولي على استقبال مباريات الفريق في الدوري وبطولة أفريقيا وتم وضع شرط أن يقوم النادي باستلام الاستاد قبل المباراة التي ستقام سواء في البطولات المحلية أو الأفريقية، ويتسلم المدرجات وغرف خلع الملابس وكل شيء، بحيث إنه إذا كانت هناك تلفيات عقب نهاية المباراة يتم حصرها بشكل كامل ويتحملها النادي، كما قرر الأهلي عرض حمدي فتحي، لاعب الفريق على الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي، لاتخاذ القرار الخاص بعملية علاجه.