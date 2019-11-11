ضربة للأهلي ومنتخب مصر.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة

تلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري، وجهاز الأهلي بقيادة رينيه فايلر، ضربة موجعة بعد الإصابة التي تعرض لها حمدي فتحي لاعب وسط القلعة الحمراء، خلال مشاركته في تدريبات الفراعنة، استعدادًا لمباراتي الجولة الأولى والثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2021.

وأعلن اتحاد الكرة تعرض اللاعب لقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته في المران الذي أقيم على إستاد برج العرب في الإسكندرية وقال الاتحاد في بيان رسمي: ”تعرض حمدي فتحي لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم لالتواء بالركبة خلال مران الفريق اليوم بملعب إستاد برج العرب، وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها عقب التدريبات بمعرفة طبيب الفريق الدكتور محمد أبوالعلا إصابته بقطع بغضروف الركبة ويتحمل اتحاد الكرة تكاليف العلاج“.

وحمدي فتحي من أبرز لاعبي الأهلي ومنتخب مصر في الوقت الحالي، ونجح في إحراز هدفين في أول مباراتين له مع الفراعنة، وغيابه عن صفوف القلعة الحمراء سيمثل أزمة كبيرة لرينيه فايلر خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة صعبة أمام النجم الساحلي التونسي يوم 30 نوفمبر الجاري، في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وطلب الأهلي سرعة عودة اللاعب إلى القاهرة من أجل الخضوع لكشف طبي تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق من أجل تحديد حجم الإصابة التي تعرض لها، وما إذا كان سيحتاج إلى تدخل جراحي، والبدء في استخراج تأشيرة السفر إلى ألمانيا لإجراء الجراحة في حالة الاستقرار على هذا الأمر.

وضم الأهلي حمدي فتحي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من إنبي بعد تألق اللاعب مع الفريق البترولي موسم 2017/2018 وشارك في 29 مباراة في الدوري سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4، ليحاول بعدها مسؤولو الأهلي التعاقد معه بعد نهاية هذا الموسم إلا أن مسؤولي إنبي رفضوا رحيله.

وفي موسم 2018/2019 استمر اللاعب في تقديم أدائه الجيد مع فريق إنبي؛ حيث شارك في 17 مباراة: 16 في الدوري سجل خلالها 3 أهداف وصنع 2، ليحاول النادي الأهلي التعاقد معه مرة أخرى في فترة الانتقالات الشتوية وهو ما نجح فيه أخيرًا.

ومن جانب آخر تقدم نادي النجم الساحلي بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ من أجل تأجيل مباراة الأهلي لمدة 24 ساعة، لتصبح يوم 30 نوفمبر الجاري، بدلًا من إقامتها يوم 29، بسبب الارتباطات للفريق محليًا، ومن المنتظر أن يرد الكاف على طلب النجم خلال أسبوع والقرار الأقرب هو الموافقة في ظل عدم ممانعة الأهلي، ووجه مسؤولو النجم الساحلي الشكر إلى إدارة الأهلي بسبب الموافقة على تأجيل اللقاء.

وفي سياق آخر، أصدر الأهلي، بيان نعي لعلاء علي لاعب الزمالك السابق الذي وافته المنية اليوم بعد صراع طويل مع المرض، ونشر الأهلي عبر موقعه الرسمي هذا البيان: ”الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى فقيد الكرة المصرية اللاعب علاء علي، الذي وافته المنيه اليوم.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته.. وأدخله فسيح جناته، وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان“.