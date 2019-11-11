اقترب من أولمبياد 2020.. منتخب مصر يهزم غانا ويتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا (فيديو)

انتزع منتخب مصر الأولمبي فوزًا دراميًا بنتيجة 3/2 على منافسه الغاني، اليوم الإثنين، على استاد القاهرة في الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا التي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وضمن المنتخب المصري التأهل لنصف النهائي ليقطع خطوة كبيرة نحو التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، حيث تصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط متقدمًا بـ4 نقاط على الكاميرون، في المقابل تجمد رصيد غانا عند نقطة واحدة في المركز الثالث، فيما ودع منتخب مالي رسميًا بعد تذيله المجموعة بدون نقاط.

وتقدم منتخب غانا مرتين بعدما سجل له ياه يبواه وصامويل أوبينغ في الدقيقتين السادسة و46، في حين تعادل لمصر مصطفى محمد في الدقيقة 11، ورمضان صبحي في الدقيقة 83، في حين سجل أحمد ريان هدف الفوز في الدقيقة 88.

وسجل ياه يبواه قائد غانا في الدقيقة السادسة من تمريرة عرضية خطيرة من كرة سريعة وانطلاقة حولها يبواه في مرمى محمد صبحي، واستمرت المحاولات الغانية الخطيرة بكرة عرضية أبعدها دفاع مصر ورد الفراعنة بضربة رأس ضاعت في جسم مدافعي غانا.

ونال عمار حمدي لاعب وسط منتخب مصر إنذارًا للخشونة، وأطلق إيفانز منساه تسديدة قوية فوق العارضة قبل أن ينجح مصطفى محمد في تسجيل هدف التعادل بعد مرور 12 دقيقة من عرضية متقنة من أحمد أبوالفتوح حولها المهاجم المميز بضربة رأس داخل الشباك.

وبدأ الشوط الثاني بخطأ فادح من محمد عبدالسلام مدافع مصر بتمريرة خاطئة استغلها المهاجم صامويل أوبينغ وسجلها في الدقيقة 46.

وسجل رمضان صبحي هدف التعادل لمصر من متابعة لتسديدة عبدالرحمن مجدي في الدقيقة 83.

ونجح منتخب مصر في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 88 من تمريرة عرضية من جانب رمضان صبحي حولها أحمد ريان برأسه في الشباك.