منتخب مصر ينتظر أداءً أفضل أمام كينيا في تصفيات أمم أفريقيا 2021 بعد انضمام المحترفين

يطمح منتخب مصر تحت قيادة مدربه الجديد حسام البدري للظهور بشكل أفضل مع انضمام اللاعبين المحترفين بأندية أجنبية خلال مواجهة كينيا في افتتاح تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2021 في الكاميرون، يوم الخميس المقبل.

وحققت مصر فوزًا باهتًا 1-صفر على ليبريا بتشكيلة محلية في لقاء ودي يوم الخميس الماضي.

وقال محمد بركات، مدير المنتخب للصحفيين، إن محمود عبد المنعم (كهربا) صانع لعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي سيكون أول المحترفين المنضمين للمعسكر بدءًا من اليوم الأحد استعدادًا لمباراة كينيا في استاد برج العرب بالإسكندرية.

وبعد وصول كهربا سينضم أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي ومحمد النني لاعب وسط بشيكتاش التركي، فيما استُبعد أحمد حسن (كوكا) مهاجم سبورتنغ براغا البرتغالي للإصابة.

وأضاف بركات أن محمد صلاح، مهاجم ليفربول، سيكون آخر المنضمين للمعسكر برفقة محمود حسن (تريزيغيه) جناح أستون فيلا بعد المشاركة في جولة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وستشهد مواجهة كينيا أول ظهور رسمي لمصر منذ الخروج المهين من دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية على أرضها في يوليو/ تموز الماضي والذي أسفر عن رحيل المدرب المكسيكي خافيير أجيري واستقالة مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة هاني أبو ريدة. وبعدها بأيام ستواجه جزر القمر خارج أرضها.