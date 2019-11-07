فوز باهت للمنتخب المصري على ليبيريا وديًا (فيديو)

فاز منتخب مصر 1-صفر على ضيفه الليبيري بعد أداء باهت في ثاني مباراة بقيادة المدرب الجديد حسام البدري ضمن الاستعداد لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم عام 2021 في الكاميرون، اليوم الخميس.

وأحرز حمدي فتحي لاعب الوسط هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 بعد تبادل للكرة مع محمد هاني الذي مررها عرضية لفتحي ليضعها في الشباك بتسديدة منخفضة من مدى قريب.

وفازت مصر، المتوجة بلقب كأس الأمم سبع مرات في رقم قياسي، في المباراة الأولى مع البدري بالنتيجة ذاتها الشهر الماضي على بوتسوانا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كينيا في أولى مباريات التصفيات في 14 نوفمبر تشرين الثاني الجاري ضمن الجولة الأولى للمجموعة السابعة، وبعدها بأربعة أيام سينتقل لمواجهة جزر القمر ضمن الجولة الثانية.

ولعب الضيوف بعشرة لاعبين في آخر أربع دقائق بعد طرد كريستوفر جاكسون مهاجم ليبيريا لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وجرب البدري، الذي تولى قيادة مصر في سبتمبر أيلول الماضي خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري الذي أقيل من منصبه في يوليو تموز بعد الخروج من دور الستة عشر بكأس الأمم الأفريقية على أرض مصر، بتجربة معظم اللاعبين في المعسكر الحالي المعتمد على اللاعبين المحليين فقط.

وتعرض حسين الشحات لاعب الأهلي للإصابة خلال التحام قوي في الشوط الأول ليغادر الملعب.

وأهدر أحمد سيد (زيزو) فرصة في الوقت المحتسب بدل الضائع من وضع انفراد، حيث وضع الكرة بجوار القائم الأيسر.