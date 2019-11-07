رسميًا.. الأردن يستضيف مباراتين لمنتخب العراق بتصفيات كأس العالم

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس، إن العراق سيخوض مباراتين بتصفيات كأس العالم 2022 في الأردن هذا الشهر بعد تجديد عقوبة منعه من اللعب على أرضه.

وفي الشهر الماضي، خاض العراق مباراته الرسمية الأولى على أرضه منذ 8 سنوات عندما استضاف هونغ كونغ في تصفيات كأس العالم في البصرة. لكن الفيفا قال أمس الأربعاء، إن المباراتين ضد إيران والبحرين يجب أن تقاما في مكان آخر بسبب الوضع الأمني في العراق.

وقال الفيفا في بيان بالبريد الإلكتروني إلى رويترز إنه تم الاتفاق على مقترح من الاتحاد العراقي بخوض المباراتين في عمان بالأردن. وسيلعب العراق، الذي شارك في كأس العالم مرة واحدة عام 1986، ضد إيران يوم 14 نوفمبر تشرين الثاني والبحرين بعد 5 أيام أخرى.

ويتصدر العراق، المجموعة الثالثة في الدور الثاني للتصفيات الآسيوية برصيد 7 نقاط من 3 مباريات بفارق الأهداف عن البحرين.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، بالإضافة لأفضل 4 فرق تحتل المركز الثاني، إلى الدور الثالث في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.