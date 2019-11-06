تركي آل الشيخ يفتح باب الدعم لنادي الزمالك مجددًا (فيديو)

فتح تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني؛ وزير الترفيه في المملكة العربية السعودية الحالي ، ومالك بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم السابق ، الباب أمام دعم نادي الزمالك المصري مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأكد آل الشيخ أن ما كتبه علي صفحته علي وسخر فيه من الفريق الأبيض بسبب الهزيمة أمام الأهلي في بطولة السوبر المصري، كان نوعًا من الدعابة ولم يقصد إغضاب جماهير الزمالك التي يقدرها .

وقال تركي في تصريحات مصورة بوست البليلة وظهر النقاز الذي قمت بنشره علي صفحتي بالفيس بوك كان مجرد دعابة لجماهير الزمالك، لا يوجد فيه أي إساءة أو جرم كبير، خاصة أن الجميع يعلم أني من مشجعي الأهلي، ومن حقي استخدام لغة الجماهير في الدعابة، الزمالك نادي كبير وأنا بحبه، لأن اللي يحب مصر يحب الأهلي والزمالك، وإذا أتيحت الفرصة من أجل مساعدة الزمالك لن أتأخر بالتأكيد“.

وأَضاف تركي: ”هناك أمر يشعرني بضيق الصدر أثناء تواجدي في مصر، وهو أن هناك من يري أني مجرد مكنة فلوس وشوال ، كما شاهدت فيديو بالأمس يطالب بعدم التعامل معي بوصفي غريب عن مصر أليس كلنا ولاد تسعة، تنكرت وجلست علي قهوة في شوارع القاهرة، وفتحت حديث مع المتواجدين وقمت بسب نفسي أمامهم واستغربت من رد فعلهم“.

وعن علاقته بالأهلي قال: ”في البداية لدي رسالتان لجماهير الأهلي حتى لا تتكرر الأزمة الماضية، علينا أن نركز في كرة القدم والملعب فقط، والثانية البعد عن الخوض في الأعراض وتوجيه السباب للشخصيات العامة في المدرجات، لدي رغبة في دعم الأهلي خلال الفترة المقبلة ، ولكن حتى لا تحدث أزمة جديدة لن يحدث ذلك إلا من خلال مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب واتفقت مع الأخير أن يكون التواصل بعد ذلك بيننا مباشرة وألا يتدخل أحد في علاقتنا، حتى لا نسمح بإحداث الوقيعة بيننا مجددًا، أحلم بإقامة لقاء بن الأهلي وألميريا الإسباني في ستاد القاهرة بحضور 90 ألف مشجع“.

وأضاف تركي: ”قررت الرحيل عن الأهلي ودخلت في أزمة مع الإدارة، بعد تصريحات عن تعاقد اتحاد جدة مع رامون دياز فوجئت برد غريب من الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهناك اجتماع طارئ للإدارة الحمراء، فقررت أن يكون القرار مني للحفاظ علي مكانتي كوزير سعودي، لم أشعر بالفرحة في سقوط الأهلي طوال فترة الخلاف إلا عندما أحرز عبدالله السعيد هدفه الأول في لقاء الفريقين الأول في بطولة الدوري لأن اللاعب تعرض للظلم في أزمة عرضه للبيع بعد توقيعه علي عقود الانتقال للزمالك، أليست الأموال التي دفعتها في نادي بيراميدز كان الأولي بها مشروع ستاد الأهلي“.

علي جانب آخر أصدر مجلس إدارة نادى بيراميدز بيانًا رسميًا لتوضيح بعض الأمور الخاصة برفضه انضمام 7 من لاعبيه لمعسكر المنتخب الأول، الذي يستعد لخوض مباراتى كينا وجزر القمر في الجولة الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021

وجاء البيان كالتالي: لقد حرص نادي بيراميدز طوال الفترة الماضية ونأى بنفسه عن التدخل فى النزاعات والخلافات التي نشأت بين الأندية المنافسة على جدول مباريات الدوري العام، إيمانًا منه بقدرة القائمين على منظومة الكرة المصرية فى تخطي العقبات بما فيه خير للرياضة المصرية، إلا أنّ النادي لن يتردد في الدفاع عن حقوقه المشروعة في تحقيق تكافؤ الفرص بين الأندية المصرية، لا سيما مع الأندية المنافسة ، ومما لا شك فيه أنّ تحديد مواعيد استدعاء اللاعبين من الأندية الوطنية إلى المنتخب الوطني الأول، هو حق أصيل للاتحاد الوطني، إلا أنّه يجب أن يمارس هذا الحق بالتنسيق مع النادي الوطني، وبما لا يخالف الأعراف الدولية وقواعد الفيفا في هذا الشأن، ولا شك في أنه من المسلم به عدم جواز الاستدعاء خارج الأجندة الدولية المعتمدة من الفيفا، حتى يتسنى للأندية الوطنية الاستفادة من خبرات وخدمات لاعبيها باعتباره حقًا أصيلاً لها.

وأضاف بيان بيراميدز “ ومن هذا المنطلق، وإدراكا من مجلس إدارة النادي بأهمية مشاركة لاعبيه في المنتخب الوطني الأول بحسبانها مبعث فخر للنادي، يؤكد النادي على اعتزازه بمشاركة هذا العدد الكبير من لاعبيه في المنتخب الوطني الأول، ويحرص على أن يتم ذلك فى إطار الحفاظ على المصالح المشروعة للنادي، وبما لا يخل بالتوازن المنشود بين المصلحة القومية من جهة، والمصالح المشروعة للنادي الوطني من جهة أخرى، لا سيما وأن النادى يشارك فى مسابقة الكونفدرالية الأفريقية، ولا شك فى أنّ نجاح النادى فى هذه المسابقة يعنى نجاح الكرة المصرية، والعكس صحيح ، من المعلوم لكافة متابعى الشأن الرياضى فى مصرنا الحبيبة أنّ نادى بيراميدز يشارك حالياً فى مسابقة الكونفدرالية الأفريقية، ونادى بيراميدز هو النادى الوحيد من الأندية المصرية المشاركة فى المسابقة المذكورة الذى نال شرف مشاركة لاعبيه فى صفوف المنتخب الوطنى الأول بعدد كبير يشكل القوام الرئيس للفريق الأول فى النادى (عدد سبع لاعبين)، ومع ذلك لم يتلكأ النادى عن المشاركة فى هذا العرس الوطنى، ولكن لا يمكن أن يكون ذلك على حساب مصالحه المشروعة، والتي لن يقبل مجلس إدارة النادي المساس بها بأي شكل من الأشكال.

ولا غضاضة فى ذكر بعض مظاهر المساس بالمصالح المشروعة لنادى بيراميدز وفقاً للآتي:

1- ضغط مباريات مسابقة الكونفدرالية الأفريقية وإرهاق لاعبى النادي.

لا شك أن جدول مباريات مسابقة الكونفدرالية الأفريقية يتم وضعه من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، ومن المعلوم للكافة أنّ آخر مباراة شارك فيها النادي في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية كانت يوم 3 نوفمبر 2019، (أي بعد تاريخ إرسال خطاب استدعاء لاعبي المنتخب الوطني الأول بيوم واحد، وقبل تاريخ الاستدعاء بيومين فقط)، وسبقتها مباريات أخرى داخل وخارج جمهورية مصر العربية، ولا يخفى على أحد المصاعب الفنية والجسدية والصحية لانضمام لاعبي النادي إلى المنتخب الوطني الأول ضمن هذه الفترة القصيرة دون أي راحة.

2- لاعبو الأندية المنافسة فى فترة راحة كافية

من المعلوم للكافة أنّ لاعبي الأندية المنافسة لنادي بيراميدز والذي تم استدعاؤهم إلى معسكر المنتخب الأول كانوا ضمن فترة راحة كافية تؤهلهم للانضمام إلى معسكر المنتخب الأول دون وجود أى مخاطر صحية أو جسدية أو فنية عليهم، ولعلّ السب فى ذلك يعود إلى عدم مشاركة هذه الأندية المنافسة فى البطولات القارية منذ فترة طويلة، فضلاً عن تأجيل بعض مبارياتهم فى جدول الدورى العام.

لذا، يبدي مجلس إدارة نادى بيراميدز اعتراضه على تعديل جدول مباريات الدوري العام، لإخلال ذلك بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المعنية، وكذلك، يبدي النادي اعتراضه على المساس بالمصالح المشروعة لنادي بيراميدز.

إلا أنّه إعلاءً للمصلحة العليا والوطنية للمنتخب الوطنى الأول، وفي ضوء تأجيل موعد مباراة النادي المقررة بتاريخ 24/11/2019، وإيماناً من مجلس إدارة النادي بأهمية مشاركة لاعبيه في المنتخب الوطني الأول، قرر نادي بيراميدز إرسال لاعبي النادي المشار إليهم في خطاب اتحاد الكرة بدءاً من يوم 06/11/2019، مع احتفاظ النادي بكافة حقوقه القانونية في هذا الشأن.

وأخيراً يؤكد نادي بيراميدز ثقته المطلقة في قدرة القائمين على منظومة الكرة المصرية على تجاوز الأزمات على النحو الذي يعود بالخير على الكرة المصرية.