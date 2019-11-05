بسبب مهارة إيهاب أمين.. اشتباكات عنيفة بين لاعبي الأهلي والزمالك لكرة السلة بعد مباراتهما في كأس مصر (فيديو)

اندلعت اشتباكات قوية بين فريقي الأهلي والزمالك لكرة السلة، بعد نهاية المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في إطار دور الـ16 من كأس مصر، وانتهت بفوز الفريق الأحمر صاحب الأرض (92-80)، في صالة الأمير عبدالله الفيصل

ومع إطلاق صافرة نهاية اللقاء، توجه عدد من أفراد الجهاز الفني للزمالك، وهم في حالة من العصبية، نحو مقاعد أعضاء الجهاز الفني وبدلاء الأهلي للومهم، بعد الفاصل الاستعراضي للاعبي الأحمر قبل نهاية اللقاء.

وكان إيهاب أمين، لاعب الأهلي، ونجم اللقاء الأول، قد مرر الكرة من بين قدمي لاعب الزمالك، مصطفى مشعل، في شكل استعراضي، وقوبل ذلك بصيحات إعجاب من أنصار فريقه، وزملائه على مقاعد البدلاء.

ولم يعجب ذلك وائل بدر وسمير جودة، المدربان المساعدان بالجهاز الفني للزمالك، حيث اعتبرا أن ذلك أتى على سبيل السخرية من الفريق الأبيض.

يشار إلى أن اللقاء شهد أكثر من توقف، بسبب تهديد الزمالك بعدم استكماله، بدعوى حضور عدد من جماهير الأهلي، أكثر من المتفق عليه في الاجتماع التنسيقي للمباراة بالأمس.

وتغلب الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 92-80، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الأحمر المغطاة في إطار ثمن نهائي كأس مصر.

غضب شديد من لاعبي نادي الزمالك بعد حركة مهارية من لاعب الأهلي ومشادات في الملعب pic.twitter.com/8sidzwFDGE — dmc sports (@DMCSports) November 5, 2019

وكانت الفترات الـ 3 الأولى من اللقاء انتهت لصالح الأهلي بواقع 23-16، و43-33، و62-58.

وشهدت الفترة الرابعة والأخيرة من عمر اللقاء، ندية وإثارة من الفريقين، إلا أن الأهلي صمم على الفوز من أجل العبور لدور الثمانية.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي في دور الثمانية، مع الفائز من مواجهة الشمس ومركز شباب سوهاج.

يذكر أن الجزيرة هو حامل لقب كأس مصر الموسم الماضي، بعد فوزه على الأهلي في المباراه النهائية.