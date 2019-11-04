اتحاد الكرة المصري يحدد مواعيد مباريات الدوري المؤجلة

كشف اتحاد الكرة المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني مواعيد الجولتين الرابعة والخامسة في بطولة الدوري العام المصري موسم 2019/2020، والمقرر أن تقام عقب نهاية بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا والمؤهلة للأولمبياد، والمقرر أن تقام في مصر بداية من يوم 8 نوفمبر الجاري.

وصرح حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات بالاتحاد أن هذا الإعلان الجديد يمثل المرحلة الأولى من إعادة تنظيم مواعيد المسابقة، حيث سترتكز المرحلة الثانية على المباريات في ضوء تحديد ملاعب دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية التي لم تجرِ قرعته بعد، وما إذا كانت داخل أو خارج البلاد.

وبناءً على ذلك حدد مدير مسابقات الاتحاد المصري يوم 12 نوفمبر الحالي موعدًا لإعلان مواعيد بقية المسابقة، بدءًا من الجولة السابعة وحتى نهاية ديسمبر المقبل، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فقد أشار الزناتي إلى تريثه في الإعلان عن مواعيدها تحسبًا لأي تغييرات قد يجريها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”الكاف“ على مواعيد الجولات الأخيرة لدور المجموعات، تبعًا لتغيير موعد البطولة الأفريقية للمحليين الذي جرى مؤخرًا، مما قد يترتب عليه تغيير آخر على مواعيد بطولتي الأندية الأفريقية خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.

يذكر أن النادي الأهلي كان قد أصدر بيانًا رسميًا في وقت سابق أعلن فيه رفضه خوض أي لقاء في بطولة الدوري العام المصري هذا الموسم قبل لقاء الزمالك الذي تم تأجيله لأجل غير مسمى بقرار من وزارة الداخلية، التي رفضت إقامة اللقاء في موعده يوم 19 أكتوبر الماضي لأسباب أمنية، وتراجع الأهلي عن موقفه بعد أن قام وزير الرياضة والشباب المصري أشرف صبحي بزيارة لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في منزله للاطمئنان على حالته الصحية، وتم الاتفاق على أن يخوض الفريق الأحمر لقاء الجونة عقب بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، خاصة بعد التأكد أن الأمن سبب تأجيل لقاء القمة.

وكان الزمالك قد خاض لقاء المقاولون العرب بدلًا من لقاء الأهلي في الأسبوع الرابع لبطولة الدوري، وجاءت موافقة الزمالك على خوض لقاء المقاولون ردًا على بيان الأهلي الذي أعلن فيه رفضه خوض أي لقاء في الدوري قبل مباراة القمة؛ حتى يكون هناك انتظام في جدول الدوري وعدالة بين الأندية، ولا يتكرر ما حدث في البطولة الموسم الماضي والتي استمرت أكثر من عام بسبب كثرة التأجيلات.