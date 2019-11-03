موجز أخبار الأهلي والزمالك: حقيقة الصلح بين مرتضى وكهربا.. وسر ثورة فايلر في الإمارات

شهدت الأوساط الكروية المصرية عدة أحداث مهمة خاصة في فريقي الأهلي والزمالك في ظل أنباء عن الصلح بين مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء ومحمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق السابق الذي يمثل حاليًا فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك:

سر ثورة فايلر في الإمارات

انفجرت ثورة غضب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، في معسكر الفريق بالإمارات بعد أن فشل مسئولو النادي في توفير مباراة ودية قوية للأهلي في المعسكر.

وحصل فايلر على وعود بخوض ودية قوية أمام العين الإماراتي أو الوحدة السعودي، ولكن إدارة الأهلي لم تنجح في التوصل لاتفاق على خوض مباراة ودية قوية في المعسكر ما أدى لإلغاء فكرة خوض لقاء ودي بالإمارات.

على الجانب الآخر، قام مسؤولو الأهلي بتنفيذ طلب فايلر بحجب ملعب مختار التتش لعدم رؤية ومتابعة التدريبات، كما أن الفريق الأحمر حصل على راحة من التدريبات وجولة حرة.

وخضع محمود متولي مدافع الفريق لأشعة جديدة في معسكر الإمارات، كما أن مروان محسن مهاجم الفريق سيرتدي قناعًا جديدًا ومختلفًا بعد أن أثبت القناع الإسباني عدم صلاحيته.

حقيقة الصلح بين مرتضى وكهربا

نفى أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، ما تردد حول وجود جلسة صلح بين والده رئيس النادي، ومحمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الزمالك السابق.

وأكد نجل رئيس الزمالك لـ“إرم نيوز“، أن كهربا لم يجتمع مع والده، موضحًا أنه لا توجد مفاوضات بخصوص عودة كهربا إلا إذا أراد اللاعب نفسه في الفترة القادمة بإعلان اعتذاره للجماهير.

على الجانب الآخر، واصل الفريق الأبيض تدريباته استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري من جديد، كما لم تصدر إدارة الزمالك أي تعليق رسمي على استمرار غياب اللاعب التونسي فرجاني ساسي نجم وسط الفريق.

براءة اتحاد الكرة في أزمة محمد صلاح

برأ الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، اللجنة الحالية من بطلان صوت الاتحاد للنجم العالمي والمنتخب المصري محمد صلاح، في استفتاء أحسن لاعب على مستوى العالم أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال رده على الاستجواب الذي تقدم به السيد حجازي عضو البرلمان.

وأكد جمال محمد علي، أن اللجنة الخماسية صدر قرار توليها المسؤولية يوم 20 أغسطس الماضي، واستلمت الإدارة يوم ٢٤ من الشهر نفسه، وقام مسؤولو الاتحاد بإرسال التصويت يوم 15 أغسطس الماضي، وأفاد الاتحاد الدولي باستلام الاستمارة يوم 16 أغسطس أي قبل استلام اللجنة الخماسية بمهام عملها بثمانية أيام.

وأوضح نائب رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد أن الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، وأحمد المحمدي كابتن المنتخب قاما بالتوقيع على الاستمارة وكلاهما صوت لصالح محمد صلاح، ولكن الخطأ كان في الإجراءات الإدارية التي يتبعها الاتحاد الدولي في مثل هذا الأمور بتوقيع أشخاص معينين على الاستمارة.

بيراميدز والمصري يعبران لمجموعات الكونفدرالية

تأهل فريق بيراميدز إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في أول مشاركاته في تاريخه بعد فوزه على يانج أفريكانز التنزاني بثلاثية دون رد في إياب دور الـ32 الإضافي بالبطولة.

وصعد فريق المصري البورسعيدي أيضًا بعد فوز على كوت دي أور بطل سيشيل بثنائية دون رد بنفس المرحلة.

مكافآت في الاتحاد السكندري بعد الفوز على المحرق

قرر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، صرف مكافآت مالية للاعبي فريقه بعد الفوز على المحرق البحريني باستاد الإسكندرية بثنائية دون رد في إياب دور الستة عشر ببطولة كأس الملك محمد السادس.

وسجل ثنائية الاتحاد خالد قمر وأحمد رفعت، ليقطع زعيم الثغر خطوة كبيرة نحو التأهل لربع النهائي.