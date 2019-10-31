تركي آل الشيخ يعلن تكفله بعلاج مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي المصري (فيديو)

زار اللاعب المصري مؤمن زكريا، نجم فريق النادي الأهلي ومنتخب مصر، المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، الذي وعد بعلاجه في أفضل المراكز الصحية المتخصصة.

ونشر تركي آل الشيخ، على حسابه بموقع ”فيس بوك“ مقطع فيديو وعلق قائلا: ”مؤمن في زيارة لاخيه… ومن هنا يطلع لأمريكا، إن شاء الله أحسن مركز متخصص ويرجع لينا أحسن من الأول بإذن الله“.

وأضاف: ”السعودية ومصر إيد واحدة… واللي يلعب معانا يستحمل ويتعور“.

من جهته أبدى زكريا سعادته وعبر عن تقديره لمبادرة آل الشيخ، قبل السفر لأمريكا لمواصلة التأهيل والعلاج هناك.

يذكر أن النادي الأهلي أصدر بيانًا رسميًا في شهر سبتمبر الماضي يكشف فيه موقفه من تحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق، بعد المرض الذي تعرض له مؤخرًا ويحتاج السفر إلى ألمانيا لتحديد العلاج المناسب.

وقال الأهلي في البيان: ”أكد جهاز كرة القدم في النادي أن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل جميع تكاليف علاج مؤمن زكريا في الداخل والخارج“.

وأضاف البيان ”كما قرر النادي حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده في قائمة الفريق من عدمه، وتابع أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي حرص على عقد جلسة مع مؤمن زكريا منذ فترة، وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه“.

وأكد الخطيب للاعب أن النادي لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه، وأنه أحد أبناء الأهلي وسيحصل على كل الدعم والمساندة من جميع الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد.

وأكد الجهاز أنه لم يكن بحاجة للإعلان عن كل هذه التفاصيل؛ سواء الخاصة بقرار مجلس الإدارة أو موقف الكابتن الخطيب؛ لأن سياسة الأهلي لم تتغير، ولن يتخلى يومًا عن أبنائه، كما أن رئيس النادي يعطي موضوع مؤمن زكريا اهتمامًا خاصًا منذ علمه بإصابته، والتقاه أكثر من مرة، وتابع الترتيبات الخاصة بعلاجه فى ألمانيا خلال الفترة الماضية وقبلها فى إسبانيا، وسيظل مؤمن وكل أبناء الأهلي محل اهتمام ورعاية ناديهم.

جاء ذلك عقب ظهور اللاعب في أحد البرامج التليفزيونية، وحاول البعض أن يتحدث عن تكاليف علاج ومستحقات مؤمن زكريا بطريقة تعكس أن هناك تقصيرًا من النادي الأهلي وهو عكس الحقيقة تمامًا، ويحظى اللاعب بكل اهتمام ورعاية من ناديه ورئيسه.