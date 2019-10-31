موجز أخبار الأهلي والزمالك: الأحمر يفتح خزائنه لحسم صفقة نجم بيراميدز.. والعرض السعودي يحدد عودة كهربا للأبيض

بدأت تحركات مسؤولي الأهلي والزمالك من أجل تدعيم الصفوف في شهر يناير المقبل، خاصة أن القطبين يبحثان عن صفقات مميزة لاستكمال مشوار دوري أبطال أفريقيا والمنافسة على اللقب هذا الموسم.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم الخميس 31 أكتوبر 2019، فإلى السطور القادمة:

الأهلي يفتح خزائنه لضم نجم بيراميدز

فتح النادي الأهلي خزائنه لضم البوركيني الدولي إيريك تراوري نجم فريق بيراميدز في الانتقالات الشتوية القادمة على حساب الأنغولي جيرالدو دا كوستا، بعد أن طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق تدعيم الجانب الهجومي للفريق بصفقة أجنبية.

وبدأ مسؤولو الأهلي المفاوضات للحصول على خدمات إيريك تراوري الذي تلقى عرضين من الدوري التركي من فريقي ترابزون سبور واسطنبول باشاك شهير للرحيل في الانتقالات الشتوية القادمة.

وبدأ الأهلي، اليوم الخميس، معسكره التدريبي في مدينة دبي الإماراتية وخاض مرانه الأول في ملاعب نادي شباب الأهلي دبي استغلالًا لفترة توقف الدوري المصري.. ورفض السويسري فايلر اصطحاب الناشئين في المعسكر الذي غاب عنه أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر لإنهاء بعض أوراق التجنيد.

العرض السعودي يحدد عودة كهربا للزمالك

فتح نادي الزمالك الباب أمام عودة محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الفريق السابق الذي رحل إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي بدون إذن النادي بداعي عدم توثيق عقده، وهو ما أعلنه أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة ونجل رئيس القلعة البيضاء عبر تصريحات تلفزيونية.

وفتح أمير ونجله أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك اتصالات مع كهربا لعودته في الانتقالات الشتوية القادمة خاصة أنه مقيد ضمن قائمة الفريق، ووصلت المفاوضات لمرحلة متقدمة إلا أن كهربا يترقب وصول عرض رسمي لشرائه من جانب نادي الاتحاد السعودي بعدما تواصل معه أحد مسؤولي العميد لإعادته للنمور في يناير المقبل.

ولم يبدِ النادي الأهلي أي خطوة نحو ضم كهربا الذي يشمل عقده مع فريقه البرتغالي شرطًا جزائيًا يبلغ مليون دولار، وتقدم الزمالك بشكوى ضده للجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي ”فيفا“.

وأعلن أمير مرتضى نجل رئيس الزمالك في تصريحات صحفية أن طارق حامد لاعب وسط الفريق لم يتلقَ أي عروض للرحيل مثلما تردد، كما أوضح أن مسألة تعديل عقد محمود علاء مدافع الفريق تتعلق بقدرات النادي المالية والراتب المقترح للاعب.

ودخل مسؤولو الزمالك في مفاوضات لضم حاتم جميل لاعب وسط فريق المنصورة ومنتخب الشباب بعد أن بدأت إدارة الأهلي أيضًا محاولات لضم اللاعب الصاعد.

الإسماعيلي يرفض تسليم ملعبه.. وبدء تطوير ستاد المصري

رفض النادي الإسماعيلي تسليم ملعبه لوزارة الشباب والرياضة لتطويره، وقرر مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان تحريك دعوى قضائية لتأكيد أحقية النادي وملكيته للاستاد.

وحدد الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة الصربي ميودراج يسيتش يوم 23 نوفمبر المقبل موعدًا للسفر للعاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادًا لمواجهة الجزيرة الإماراتي في إياب دور الـ16 ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية المقررة يوم 26 من نفس الشهر.

وبدأ مسؤولو شركة ستادات ملف تطوير ستاد المصري البورسعيدي بعد زيارة قام بها محمد كامل المدير التنفيذي للشركة؛ من أجل إعادة الحياة لهذا الملعب الذي خرج من حسابات استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة؛ لمشاكل هندسية في أحد المدرجات.

بيراميدز يبحث عن عرض لحمودي

بدأ مسؤولو فريق بيراميدز رحلة البحث عن عرض مناسب لبيع أحمد حمودي صانع ألعاب الفريق في شهر يناير المقبل بعد أن فشلت محاولات قيده في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويخوض بيراميدز تدريباته استعدادًا لمواجهة يانغ أفريكانز التنزاني المقررة يوم الأحد المقبل في إياب دور الـ32 الإضافي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.