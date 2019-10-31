مصدر مقرب من كهربا يكشف موقفه من العودة لنادي الزمالك

كشف مصدر مقرّب من محمود عبدالمنعم كهربا لاعب وسط منتخب مصر الأول لكرة القدم ونادي أفيس البرتغالي، موقف اللاعب من تصريحات أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالزمالك، وعرضه إغلاق صفحة الخلافات والعودة لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية، خاصة أن الفريق في حاجة لجهوده الفنية، فضلًا عن حماية نفسه من العقوبة المتوقع أن يوقعها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لإرم نيوز: ”كهربا غير مهتم بالعرض الذي قدمه له أمير مرتضى، لأنه لا يرغب في العودة للزمالك، بسبب كثرة الأزمات التي دخل فيها مع مرتضى منصور رئيس النادي ورفض تعديل عقده ومنحه راتبًا شهريًّا يتناسب مع ما يقدمه للفريق، فضلًا عن تعرضه لهجوم كبير من قبل الجماهير البيضاء أكثر من مرة في الفترة الأخيرة له في النادي رغم أنه أحد أهم أسباب تتويج الفريق ببطولة الكونفدرالية الأفريقية“.

وأضاف: ”كهربا أنهى اتفاقه مع الأهلي لمدة 4 سنوات ونصف السنة رغم نفي مسؤولي القلعة الحمراء، ومن المنتظر أن ينضم للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، أو سيتم تأجيل الأمر لبداية الموسم المقبل وفقًا للرؤية الفني لرينيه فايلر المدير الفني للأهلي، والذي طلب مهله حتى ديسمبر المقبل لتحديد الصفقات التي يرغب في ضمها للفريق في يناير وحسم موقفه من ضم كهربا في يناير“.

وتابع المصدر: ”حتى لو تبدلت الأمور ورفض فايلر انضمام كهربا للأهلي لأي سبب من الأسباب، لن يعود اللاعب للزمالك وسيبحث عن عرض احتراف أفضل سواء في أوروبا أو الدوري السعودي، خاصة أنه يرغب في الابتعاد عن أي أزمات خارج الملعب، من أجل التركيز لتثبيت أقدامه مع منتخب مصر، خاصة بعد أن قام حسام البدري بضمه لمعسكر الفراعنة المقبل رغم عدم مشاركته بشكل منتظم مع ناديه البرتغالي“.

وترددت أنباء قوية عن وجود تجاه داخل الأهلي، لعدم إتمام صفقة كهربا بسبب اعتراض فايلر على ضم اللاعب، بعد أن تلقى تحذيرات من سلوك اللاعب، وكثرة افتعاله للأزمات مع الأجهزة الفنية المختلفة التي انتقل لها.