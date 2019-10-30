النادي الأهلي المصري يتقدم بشكوتين رسميتين ضد برنامج ”الزمالك اليوم“

أعلن النادي الأهلي المصري عن تقدمه بشكوتين رسميتين إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، ضد قناة ”الحدث اليوم“، وخالد الغندور مقدم برنامج ”الزمالك اليوم“، لمخالفتهما الأعراف والمواثيق وضوابط العمل الإعلامي.

وأكد الأهلي عبر بيان رسمي، أمس الثلاثاء، أن البرنامج قام بتحويل القناة إلى منصة للسباب والشتائم والتهديد من جانب رئيس الزمالك، الذي خرج مؤخرًا عبر مداخلاته التلفزيونية ليوجه العبارات المشينة والخادشة للحياء لمسؤولي الأحمر بأسلوب يحض على الفتنة بين الجماهير بما لا يتفق مع الروح الرياضية بين جميع الأندية.

وأكد الأهلي خطورة ما يرتكبه مرتضى منصور، رئيس الزمالك، في حق القلعة الحمراء، مشددًا على أن تجاوزات مرتضى منصور فاقت الحدود.

ونوه البيان أنه تم تصعيد الأمر في وقت سابق للجهات المعنية في الدولة، خاصة وأن النادي الأحمر ترفع كثيرًا عن الرد على تجاوزات مرتضى، رغبة منه في التعاون مع مؤسسات الدولة وحرصًا على المصلحة العليا للبلاد.

وأضاف النادي في شكواه، أنه ينتظر اتخاذ الجهتين المنوط بهما فحص الشكوتين، الإجراءات المناسبة لإيقاف الجرائم والانتهاكات الإعلامية التي ارتكبت من خلال برنامج الزمالك اليوم، مطالبين الجهات المعنية بالقيام بمسئولياتها والتصدي لهذه التجاوزات بالقانون، وألا تقف الحصانة البرلمانية حامية للخروج عن الآداب العامة وخدش الحياء.

وكان مرتضى أعلن قبل 24 ساعة أنه يريد فتح صفحة جديدة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مؤكدًا عدم وجود مشكلة معه.