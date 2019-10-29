موجز أخبار الأهلي والزمالك: القلعة الحمراء تتدخل لإفساد انتقال أحمد حمدي إلى الأبيض.. وأزمة الانسحاب تهدد مباراة مصر وكينيا

شهدت الأوساط الكروية المصرية عدة أحداث مهمة على مدار، اليوم الثلاثاء، وعلى رأسها زيارة مندوب تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، إلى منزل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري للاطمئنان عليه ونقل تحيات آل الشيخ.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي، والزمالك، اليوم الثلاثاء، في السطور المقبلة:

الخطيب يشكر آل الشيخ.. وينهي الخلافات

وجّه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الشكر للمستشار تركي آل الشيخ عبر بيان رسمي بعد زيارة عبد الرحمن الحمود مندوب آل الشيخ لمنزل الخطيب.

وقال بيان صادر عن النادي الأهلي:“عبّر الخطيب عن خالص شكره وامتنانه لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية لاهتمامه البالغ بإرسال وفد من الأشقاء إلى منزله للاطمئنان على صحته، متمنين له الشفاء بعد عمليات الحقن التي أجراها مؤخرًا“.

وقال إنه يثمّن وبكل تقدير ما أفاض به المستشار تركي آل الشيخ من مشاعر طيبة ورغبة صادقة في التآخي بما يعكس القيمة التاريخية للعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر السعودية.

ووجّه ”آل الشيخ“ عدة رسائل عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي أعلن خلاله تكليفه محاميه للتدخل للإفراج عن بعض مشجعي الأهلي الذين تعرضوا للحبس بعد واقعة سبه والإساءة لوالدته في مباراة حوريا الغيني بدوري أبطال أفريقيا العام 2018.

أزمة الانسحاب تهدد مباراة مصر وكينيا

تلوح في الأفق أزمة حادة تهدد مباراة منتخب مصر ضد كينيا يوم 14 نوفمبر المقبل في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بعد أن أعلن نيك مويندوا رئيس الاتحاد الكيني وجود أزمة مالية تعطل سفر منتخب كينيا إلى مصر لخوض اللقاء.

وأكد رئيس الاتحاد الكيني خلال مؤتمر صحفي أن وزارة الرياضة لم تصرف أي دعم مالي للمنتخب الكيني ما يهدد سفر البعثة إلى مصر لخوض اللقاء.

الأهلي يتدخل لإفساد انتقال حمدي للزمالك

تدخل النادي الأهلي لإفساد انتقال أحمد حمدي صانع ألعاب الجونة لنادي الزمالك في الانتقالات الشتوية المقبلة، وأجرى مسؤولو القلعة الحمراء اتصالات باللاعب ومسؤولي الجونة من أجل التأكد من حقيقة مفاوضات اللاعب.

وأعلن النادي الأهلي خوض معسكر مغلق في الإمارات لمدة أسبوع بداية من، بعد غدٍ الخميس، وسيشهد مباراة ودية سيتم الإعلان عنها، وخاض الأهلي مرانه، اليوم الخميس، بحضور جميع لاعبيه عدا الثنائي الأنجولي جيرالدو والتونسي علي معلول الذين حصلا على إذن بالتأخر لمدة 24 ساعة.

وخضع محمد محمود، صانع ألعاب الأهلي، لجراحة ناجحة في ألمانيا بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وأعلن النادي الأهلي أن اللاعب سيغادر المستشفى في ألمانيا، يوم الجمعة المقبل، وسيبدأ مرحلة التأهيل حتى يوم 20 نوفمبر المقبل ثم يعود للقاهرة لمواصلة البرنامج التأهيلي.

الزمالك يساند زيزو.. ويصرف مستحقات لاعبيه

حرص مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على دعم لاعبه محمود عبد العزيز ”زيزو“ بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي وإجرائه العملية الجراحية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء.

وقرر مرتضى صرف باقي مستحقات لاعبي الفريق الأبيض بعد وصول المستحقات المتأخرة لدى الشركة الراعية للنادي.

على صعيد آخر، أعلن نادي إنبي إصابة لاعبه أحمد عبد العزيز بقطع في الرباط الصليبي، كما أعلن النادي الإسماعيلي خوض 4 مباريات ودية ضد الإنتاج الحربي، وإف سي مصر، ووادي دجلة، ومصر المقاصة، استعداداً لمواجهة الجزيرة الإماراتي في إياب دور الستة عشر ببطولة كأس الملك محمد السادس.