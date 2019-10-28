موجز أخبار الأهلي والزمالك: الاستبدال الأزمة القادمة بين القطبين.. وضغوط الخطيب الورقة الأخيرة لحسم صفقة كهربا

ما زالت الأجواء متوترة داخل معسكري ناديي الأهلي والزمالك خلال فترة توقف الدوري المصري الحالية، بعد أن بدأ مسؤولو القلعة البيضاء حربًا شرسة ضد نقابة الصحفيين التي أعلنت رفضها تجاوزات رئيس النادي مرتضى منصور، كما أن إدارة الأهلي بدأت بالفعل التحرك لتحديد الانتقالات الشتوية.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2019، فإلى السطور القادمة:

الاستبدال الأزمة القادمة بين القطبين

تبدو الأزمة القادمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بخصوص بند الاستبدال في لائحة الدوري للموسم الحالي 2019/2020، بعد أن بدأ مسؤولو القلعة البيضاء تحركات مكثفة للضغط على اتحاد الكرة من أجل زيادة عدد اللاعبين المسموح باستبدالهم في الانتقالات الشتوية.

وتتيح اللائحة للزمالك قيد لاعب واحد في شهر يناير المقبل عن طريق الاستبدال، وهو ما يعني أن الزمالك سيرفع اسم لاعبه المصاب محمود عبدالعزيز لضم لاعب جديد.

ويرغب مسؤولو القلعة البيضاء في زيادة عدد المستبدلين في القائمة المحلية لإتاحة الفرصة لضم لاعبين آخرين في انتقالات الشتاء، خاصة أن الفريق بدأ مفاوضات مكثفة لضم أحمد حمدي لاعب وسط الجونة بجانب حسام حسن مهاجم سموحة.

وأبدى مسؤولو الأهلي تمسكهم بنفس العدد المسموح باستبداله بعد علمهم بضغوط إدارة الزمالك في هذا الاتجاه.

على صعيد مختلف، رفضت اللجنة الأولمبية المصرية إقامة الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وطلبت تأجيلها بعدما كان مقررًا لها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري؛ بسبب أخطاء إدارية في دعوة الأندية.

ضغوط الخطيب تحسم انتقال كهربا للأهلي

تدخل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بشكل مباشر لحسم صفقة انتقال محمود عبدالمنعم ”كهربا“ مهاجم منتخب مصر وفريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي في الصفقات الشتوية القادمة.

ويسعى الخطيب لإقناع رينيه فايلر بإمكانية ضم كهربا خاصة أنه بديل مستقبلي لرمضان صبحي جناح أيسر الفريق المعار من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي، الذي استقر على الرحيل بحد أقصى عقب نهاية الموسم الحالي بانتهاء تجربته.

وخاض الأهلي تدريبات قوية بقيادة السويسري فايلر، وشارك وليد سليمان صانع الألعاب في المران الجماعي، كما استقر الفريق على خوض معسكره في الإمارات خلال فترة التوقف.

الزمالك يحدد مصير كاسونغو

حسم نادي الزمالك مصير لاعبه الكونغولي كابونغو كاسونغو بعد فسخ عقده مع نادي الوداد المغربي، وأعلن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء إرسال تذاكر الطيران للاعب يوم الخميس المقبل للحضور إلى مصر من أجل الانتظام في تدريبات الفريق.

واستقر مسؤولو الزمالك على قيد كاسونغو من جديد في قائمته خلال شهر يناير المقبل حال وجود عرض مناسب لبيع أحد الثنائي المغربي خالد بوطيب أو محمد أوناجم بمقابل مالي مميز.

وترغب إدارة الزمالك في إعادة قيد كاسونغو ضمن القائمة المحلية من جديد، أو توقيع عقد جديد مع اللاعب وإعارته لأحد أندية الدوري حال تعذر محاولات قيده.

البدري يحسم أزمة شارة منتخب مصر

حسم الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري أزمة شارة المنتخب بعدما أكد المدير الفني أنه سيستمر في اتباع نظام الأقدمية في منح الشارة، وهو ما يجعل أحمد فتحي قائدًا للفراعنة في المعسكر الحالي.

وخاض المنتخب تدريباته في افتتاح معسكره الحالي استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا 2021، وشارك في المران 3 لاعبين هم حسام حسن لاعب سموحة وعبدالله جمعة وأحمد سيد زيزو لاعبا الزمالك وينضم غدًا الثلاثاء ثنائي الزمالك محمود علاء وطارق حامد للمعسكر.

وفضّل حسام البدري المدير الفني انتظام حسام حسن مهاجم سموحة في معسكر فريقه لحين بداية معسكر المنتخب الأول.