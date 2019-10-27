مرتضى منصور يعلق على رسائل تركي آل الشيخ إلى جمهور النادي الأهلي.. ويهدد نقابة الصحفيين (فيديو)

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على مبادرة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية في المملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز السابق، بالتصالح مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وإنهاء الخلاف الذي أستمر لأكثر من عام ونصف العام، من خلال نشر عدد من المنشورات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك، أكد فيها انتماؤه للأهلي وتغاضيه عن قيام الجماهير الحمراء بسب والدته ورغبته في فتح صفحة جديدة مع الأهلي والابتعاء عن المؤامرات التي تحاك من أجل استمرار الخلاف.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: ”لا يستطيع أي شخص في العالم أن يعكر صفو العلاقة بيني وبين تركي آل الشيخ، بيننا احترام متبادل وإذا نشر أي شيء على صفحته لايقصد بها مرتضى منصور، البيت الوحيد الذي زاره في مصر هو بيتي، وأود أن أشكره علي الفترة التي دعم فيها الزمالك ماليًا، وساهم في ضم عدد من الصفقات السوبر للفريق مثل حمدي النقاز وفرجاني ساسي وكذلك المساهمة في التعاقد مع المدير الفني السويسري جروس“.

وأضاف: ”لا يحزنني أن ينهي الخلاف مع إدارة الأهلي أو أن يزور الخطيب في بيته، تركي يتمتع بأخلاق عالية وقد أعلن أنه سامح جماهير الأهلي علي سبهم والدته، وهو حر في هذا الشأن لكن أنا لن أسامح، أنا لا أملك حق الحجز عليه، هو لديه مطلق الحرية في اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا له“.

وتابع: ”في عز الخلاف بين تركي والخطيب أرسلت له رسائل تؤكد أن الهجوم عليه من قبل بعض الصفحات التابعة للأهلي وليس من إدارة النادي، لكنه كان مقتنعا أن الإدارة هي من تقف وراء هذا الهجوم، وأرفض حاليا أن تقوم جماهير الزمالك بالهجوم عليه، نعم هو توقف عن دعم الزمالك ماليا منذ ثلاث أشهر ولكن لا ننسى ما قدمه للنادي طوال الفترة السابقة، معروف من البداية أنه مشجع للنادي الأهلي، ولم يصرح يوما أنه زملكاوي، ولن أزيل أسمه من على المبنى الاجتماعي للنادي، وجميله في رقبة الزمالك طول العمر لأننا نصون العيش والملح ونعترف بفضله، وهناك أندية أخرى خصصت صفحات على فيسبوك للتطاول عليه“.

قناة الزمالك

وعن قناة الزمالك، قال مرتضى: ”القناة الجديدة ستنطلق خلال أسبوع من الآن، ونمتلك فندقًا ليس موجودًا في أي بلد بالعالم، ويوجد به 48 جناحًا وقاعة محاضرات“.

وعن عن انضمام محمود كهربا لقائمة منتخب مصر، أشار: ”لا نشغل بالنا بانضمام كهربا لقائمة المنتخب وضمه أو استبعاده لا يشغلنا، لا أريد أن نكون عقبة أمام منتخب مصر أو حسام البدري وجهازه الفني“.

وعن البيان الصادر من نقابة الصحفيين ضده، قال رئيس الزمالك: ”لن أسمح بدخول أي عضو في النقابة للزمالك، وسأتعامل معهم بكل قوة وحزم، فوق يا ضياء يا رشوان أنت فاكر نفسك مين؟ بحذرك يا ضياء مرتضى منصور لا يخشي أحد، لماذا لا تدافع عن الصحفيين ببرنامج الزمالك اليوم الذين يتم مهاجمتهم يوميًا؟”.

يذكر أن نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان قد أصدر ت بيانًا تهاجم فيه مرتضى منصور بسبب تعديه بالسب على بعض الصحفيين عبر برنامج الزمالك اليوم، وهددت باتخاذ خطوات تصعيديه ضده خلال الفترة المقبلة.