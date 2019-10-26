مرتضى يرفض الهجوم علي البدري وإقالة ميتشو.. ويتهم الأهلي بالسرقة

رفض مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، الهجوم علي حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، بعد قرار ضم محمود عبدالمنعم كهربا لاعب أفيس البرتغالي ، لقائمة الفراعنة التي ستدخل في معسكر خلال شهر نوفمبر المقبل إستعدادا لخوض لقائي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون عام 2021 ، وكذلك رفض الإستجابة لرغبة بعض جماهير الزمالك في إقالة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول في الزمالك ، وتمسك بإستمراره في قيادة الفريق في المرحلة المقبلة ، خاصة بعد نجاحه في تصدر بطولة الدوري حاليا ، والتأهل لدوري المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: ”لا تعليق لي علي إنضمام كهربا لقائمة المنتخب ، حسام البدري مدرب كبير ويختار قائمة المنتخب علي أٍساس المستوي الفني والأخلاقي ، لقد تم الإستقرار علي 32 لاعب في المعسكر المقبل ، وهناك بعض الأسماء سيتم إستبعادها من القائمة في لقائي كينيا وجزر القمر ، علينا أن نترك البدري يعمل في حالة من الهدوء هو والجهاز الفني المعاون له ، في النهاية الأهم من ينضم للقائمة النهائية ويشارك في المباريات الرسمية.

وعن رغبة قطاع من جماهير الزمالك في رحيل ميتشو، قال مرتضى: ”ميتشو توج مع الزمالك ببطولة كأس مصر ويتصدر الدوري وصعد لدوري المجموعات في بطولة أفريقيا فلماذا يتم إقالته ، هناك أطفال ينتمون للجماهير البيضاء يحصلون علي مصروف من أولياء أمورهم لديهم رغبه في أن يرحل ميتشو هل من العقل السير وراء هؤلاء ، هم مجموعة لا قيمة لهم يتعاطون المخدرات“.

وأَضاف مرتضى “ من السهل أن أصدر قرار بإقالة ميتشو وأدفع له الشرط الجزائي وأتعاقد مع مدرب أخر ، لكن رئيس النادي الذي يسير خلف الجماهير هو ”طرطور“ وأنا لست هذا الشخص ، هناك فترة إعداد في فترة توقف الدوري ومدرب الأحمال الجديد بدأ عمله لذا علينا أن ننتظر ونري النتائج في بطولة أفريقيا وبعد عودة الدوري ، نعم أنا أتدخل في التشكيل وأري أن ميتشو يدفع بالثنائي خالد بوطيب وأشاف بن شرقي في مراكز لاتناسب مع إمكانيتهما الفنية وطلبت تعديل هذا الوضع.

وعن الأهلي قال مرتضى “ بعض المسئولين في الأهلي يحاولون السطو الشعارات والهتافات الخاصة بجماهير الزمالك مثل ”الزمالك لعب وفن وهندسة“ لصالح ناديهم كما تم خطف لقب نادي القرن، ولكن هذه الهتافات لا يمكن أن أن يمحوها التاريخ والتي بدأت منذ عهد أسطورة الزمالك الخالدة حمادة إمام ،البيان الذي أصدره المصدر الأمني ويؤكد عدم زيارة الأمن لرئيس أحد الأندية يؤكد أن الخطيب كاذب وأنصحه بالإبتعاد عن الأخوان مصر أهم مني ومنه ومن الأهلي والزمالك“.

وأضاف مرتضى “ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي قال لايوجد لاعب في الأهلي يستطيع الإشتباك مع مع رئيس نادي وبيحصل في أمكان أخري ، هل يقصدني أنا ؟ مفيش لاعب يقدر يعملها، لاعب عملها خد علقة موت“.