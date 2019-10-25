موجز أخبار الأهلي والزمالك: تصاعد أزمة شارة منتخب مصر.. تفاصيل ثورة فايلر وميتشو يطلب 3 صفقات

تشهد الساحة الكروية المصرية عدة أحداث مهمة، وتداعيات مثيرة لبعض الملفات التي أصبحت حديث الأوساط الجماهيرية بعد أن تأهل الزمالك لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عقب عبور عقبة جينيراسيون السنغالي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي، والزمالك، اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019، في السطور التالية:

تصاعد أزمة شارة منتخب مصر

تصاعدت أزمة شارة منتخب مصر بعد أن أعلن النادي الأهلي دعمه للاعب أحمد فتحي نجم الفريق في ملف الشارة بعدما طلب الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري من فتحي التنازل عن الشارة لصالح زميله محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي خلال تصريحات تلفزيونية أن فتحي يستحق ارتداء شارة قيادة منتخب مصر ولا يجب منحها لصلاح على حساب فتحي الذي يملك تاريخًا طويلًا.

وقال نادر شوقي، مدير أعمال اللاعب أحمد فتحي، عبر تصريحات تلفزيونية إن الجهاز الفني طلب بالفعل من فتحي التنازل عن الشارة ولكن اللاعب رفض وأبدى تعجبه من الأمر، كما أشعل نادر شوقي الأمر مؤكدًا أن فتحي لن يستمر في المنتخب حال تم سحب الشارة منه.

تفاصيل ثورة فايلر في الأهلي

أثار السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي في ضجة عارمة في القلعة الحمراء اعتراضًا على بعض الأمور التي رفض خلالها اتخاذ قرارات دون الرجوع إليه، وعلى رأسها التفاوض مع العين الإماراتي لبيع شادي رضوان جناح أيمن فريق الشباب.

وطلب فايلر اختبار شادي رضوان في معسكر الإمارات والحكم على مستواه أولًا قبل رحيله من عدمه، كما رفض المدرب السويسري اتخاذ أي قرار أو تحرك في أي صفقة أو رحيل لاعب دون الرجوع إليه.

ورفض فايلر خوض أي مباريات ودية قبل انطلاق المعسكر الخليجي الذي اقترب بقوة من دولة الإمارات من خلال عرض تلقاه النادي لإقامة المعسكر لمدة أسبوع بداية من، يوم 31 أكتوبر الجاري، ويشهد مباراة ودية مع أحد أندية الدوري الإماراتي يتردد أنه بني ياس.

وتقرر إجراء عملية الرباط الصليبي للاعب محمد محمود في ألمانيا، يوم الثلاثاء المقبل، بعد الخضوع لفحص طبي، يوم الاثنين، كما حرص محمود الخطيب رئيس النادي على التواصل مع اللاعب ودعمه بعد الإصابة.

وقرر الأهلي التقدم باستئناف ضد مركز التسوية والتحكيم الرياضي بعد صدور حكم بتغريم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه لمخالفة قواعد تكافؤ الفرص وعدم انتظام البطولة للمطالبة بتغليظ العقوبات ضد الجبلاية.

ميتشو يطلب 3 صفقات في الزمالك

طلب المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك 3 صفقات لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعقد ميتشو جلسة مع أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة خلال الأيام المقبلة لتحديد مكان معسكر الفريق بعدما رفضت الإدارة فكرة إقامة معسكر خارج مصر ويميل ميتشو لإقامته في مدينة 6 أكتوبر.

وطلب ميتشو تدعيم صفوف الزمالك في مركز رأس الحربة وصانع الألعاب والوسط المدافع في شهر يناير المقبل، وطالب الإدارة بترشيح لاعبين في المراكز الثلاثة لتقييمهم.

سموحة يفتح الباب أمام رحيل حسام حسن

فتح نادي سموحة الباب أمام رحيل حسام حسن مهاجم الفريق في شهر يناير المقبل.

وقال فرج عامر رئيس نادي سموحة لـ“إرم نيوز“ إن مسألة رحيل حسام حسن واردة حال وصول عرض مالي مناسب وبعد موافقة الجهاز الفني للفريق بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن.

وترددت أنباء قوية عن دخول ناديي الأهلي والزمالك في مفاوضات لضم حسام حسن في انتقالات الشتاء بعد انضمامه لمعسكر المنتخب.

الإسماعيلي يرفض إقالة ميودراج

رفض مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان فكرة إقالة المدرب الصربي ميودراج يسيتش.

ومنح عثمان مدرب الدراويش إجازة لمدة 6 أيام، ورفض فكرة إقالته رغم وجود علامات استفهام على بعض الأمور الفنية المتعلقة بالمدرب الصربي.