موجز أخبار الأهلي والزمالك: فايلر يطلب صفقة أجنبية.. وأزمة في قناة الزمالك

خطفت بعض الأحداث المهمة اهتمامات متابعي الكرة المصرية خاصة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب السلام بعد أزمة حادة أدت لإلغائها يوم 28 سبتمبر الماضي بعد نقلها إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتأهل فريق الزمالك لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي بهدف نظيف ليعوض هزيمته ذهابًا بهدفين مقابل هدف.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك والكرة المصرية اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019:

فايلر يطلب صفقة أجنبية للأهلي

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي التعاقد مع صفقة أجنبية لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خاصة في خط الهجوم مبديًا تحفظه على أداء الأنجولي جيرالدو دا كوستا تحديدًا.

ورشح فايلر اللاعب النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لويزيرن السويسري للانتقال إلى الأهلي في يناير المقبل خاصة أنه قام بتدريبه من قبل وسيكون إضافة قوية للفريق.

وطلب فايلر خوض لقاءين وديين خلال معسكر الإعداد في فترة توقف الدوري الذي يستمر لمدة أسبوع ويقام في نهاية شهر أكتوبر الجاري أو مطلع شهر نوفمبر المقبل على أقصى تقدير وتلقى الأهلي 3 عروض لإقامة المعسكر في الإمارات والكويت وسلطنة عمان.

وتأكدت جاهزية القائد حسام عاشور لاعب الوسط بعد تعافيه من الإصابة وعودته للمران الجماعي كما اقترب المدافع محمود متولي من العودة للمران بعدما قطع شوطًا كبيرًا في رحلة التعافي من الإصابة.

الأهلي يعالج محمد محمود في ألمانيا

تأكدت إصابة محمد محمود صانع ألعاب فريق الأهلي بقطع في الرباط الصليبي بعدما تم عرض الأشعة على الدكتور أحمد عبد العزيز طبيب المنتخب المصري الأسبق.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لـ“إرم نيوز“ إن الإدارة قررت علاج اللاعب في ألمانيا في الأيام القادمة من أجل إجراء الجراحة وتنفيذ البرنامج التأهيلي.

وحرص عدد من نجوم الفريق الأحمر على دعم محمد محمود برسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي على رأسهم الحارس شريف إكرامي ووليد سليمان وصالح جمعة وأحمد الشيخ وعمرو السولية بجانب زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط بالنادي.

وأجرى محمود الخطيب رئيس النادي اتصالًا باللاعب لمواساته ووعده بعلاجه في ألمانيا في أفضل صورة مثلما حدث في المرة الأولى حين تعرض للإصابة نفسها.

أزمة في قناة الزمالك

نشبت أزمة في مشروع قناة الزمالك المقرر إطلاقها رسميًا مع بداية شهر نوفمبر المقبل بعد أن أعلن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء عن خلاف مع الشركة المسؤولة عن إدارة القناة حول برنامجه الأسبوعي بعد أن تمسك مرتضى بإذاعته على الهواء مباشرة وليس مسجلًا.

وأكد مرتضى أيضًا في تصريحات تليفزيونية أنه متمسك أيضًا باستمرار المذيع أحمد جمال للعمل في القناة المزمع إطلاقها في الأسبوع المقبل.

بيراميدز يفاوض حازم إمام

دخل نادي بيراميدز في مفاوضات مع حازم إمام عضو اتحاد الكرة السابق وأسطورة نادي الزمالك لتولي منصب المدير الرياضي.

ويسعى بيراميدز للاستفادة من خبرات حازم إمام لتطوير الجانب الإداري والتعاقدات الخاصة بالنادي في المرحلة القادمة.

وغادرت بعثة بيراميدز إلى تنزانيا اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في ذهاب دور الـ32 الإضافي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقررة الأحد المقبل.

واصطحب الفرنسي سباستيان ديسابر المدير لفريق بيراميدز 22 لاعبًا لرحلة تنزانيا وهم أحمد الشناوي ومهدي سليمان وأحمد دعدور لحراسة المرمى وعلي جبر وأحمد أيمن منصور وعبد الله بكري ورجب بكار وعمر جابر وطارق طه ومحمد حمدي للدفاع ونبيل عماد دونجا ومحمود حماده وأحمد توفيق ومحمد فتحي وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإسلام عيسى وإبراهيم حسن والبوركيني إيريك تراوري للوسط والغاني جون أنطوي وأحمد علي ودودو الجباس.

الإسماعيلي يحارب تمرد نجومه

أعلن النادي الإسماعيلي الحرب على تمرد نجومه الذين رفضوا الالتزام في التدريبات وخوض لقاء الجزيرة الإماراتي في البطولة العربية.

وأعلن صبري المنياوي مدير الكرة تغريم الحارس محمد فوزي الذي اعتذر عما كتبه عبر حسابه صفحته الرسمية بموقع فيسبوك بجانب تغريم عماد حمدي لاعب الوسط الذي طلب الرحيل إلى بيراميدز.