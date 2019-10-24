النادي الأهلي المصري يكشف موقفه من كينو.. ويعلن انتهاء أزمة كوليبالي

كشف النادي الأهلي المصري موقفه من التعاقد مع البرازيلي كينو لاعب نادي بيراميدز، والمعار لصفوف الجزيرة الإماراتي، خاصة بعد الأنباء التي ترددت عن وجود رغبة لدى الأحمر لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“: ”لم يطرح اسم كينو داخل لجنة التخطيط في النادي حتى الآن، وفايلر المدير الفني للفريق لم يبدِ موافقة على التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، حيث طلب مهلة حتى شهر ديسمبر المقبل لتحديد من سيرحل عن الفريق في يناير والصفقات التي يرغب في التعاقد معها؛ لأنه يرغب في منح جميع اللاعبين فرصة قبل الحكم على مصيرهم في الفريق“.

وأضاف المصدر: ”لجنة التخطيط تجد صعوبة في التعاقد مع البرازيلي كينو، بسبب الراتب الكبير الذي يحصل عليه، فضلًا عن أن بيراميدز سيطلب مبلغًا كبيرًا حتى ينتقل للقلعة الحمراء بشكل نهائي، لذا لم تطرح اسمه على المدير الفني“.

من جانب آخر، أعلنت إدارة النادي الأهلي انتهاء أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي، بعد الحصول على مستحقات النادي والتي تبلغ 1.5 مليون دولار قيمة العقوبة التي وقعت على اللاعب بعد هروبه.

وقال الأهلي في بيان رسمي: ”أعلنت إدارة الأهلي انتهاء أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق والذي قام بالهروب دون علم النادي في يناير 2017 دون أسباب يستند إليها.. وفي المقابل قامت إدارة الأهلي في ذلك الوقت بتصعيد الأمر للاتحاد الدولي لكرة القدم للحفاظ على حقوق النادي.. وبعد جلسات تحكيمية حصل الأهلي على حكم بتغريم اللاعب مليون وأربعمائة ألف دولار“.

وأضاف البيان: ”لكن كوليبالي لم يلتزم بالسداد أكثر من مرة مما ترتب عليه إيقافه إلى أن تدخل نادي النجم الساحلي وقام بشراء كوليبالي وبدأ التفاوض لإنهاء الأزمة، نظير حصول الأهلي على مستحقاته المالية“.

وتابع: ”كلف الأهلي المحامي السويسري مونتنيري بدراسة الملف كاملًا في ضوء ما تقدم به النادي التونسي الشقيق لحل المشكلة، وتم عرض الأمر على مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب الذي رحب بالتعاون مع نادي النجم الساحلي لما تربطه بالأهلي ومسؤوليه من علاقات متميزة.. وبالفعل تم إسدال الستار على هذه المشكلة بتوقيع عقد ثلاثي بين الأهلي والنجم وكوليبالي لضمان حقوق كل الأطراف.. وفي ضوء ما سبق قامت إدارة النادي بإرسال خطاب للاتحاد الدولي لكرة القدم تؤكد فيه تسوية أزمة اللاعب وحصول الأهلي على حقوقه وفقًا للعقد الذي تم إبرامه.