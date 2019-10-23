إصابة محمد محمود لاعب النادي الأهلي المصري بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية

تعرض محمد محمود، لاعب وسط النادي الأهلي المصري، لإصابة جديدة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في مران الفريق الأحمر، والذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

شعر اللاعب أثناء المشاركة في المران بألم شديد في القدم، وغادر الملعب على الفور، وذهب للمستشفى لإجراء أشعة لتحديد حجم الإصابة، وجاءت النتيجة صادمة، حيث تعرض اللاعب لقطع في الرباط الصليبي في القدم الثانية، بعد أن كان تخلص من الإصابة في القدم الأولى في الموسم السابق.

وقال أحمد محمود، شقيق اللاعب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”الحمد لله يا حبيبي ابتلاء جديد ومشوار جديد.. صليبي.. سبحان الله معرفش إنك قلبك كبير كده وبتستحمل.. تحدي جديد يا حبيبي هنعديه مع بعض.. رسالتي دي ليك أنت مش للناس“.

وكان محمد محمود قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في لقاء سموحة بالدوري المصري خلال الموسم الماضي يوم 8 يناير/كانون الثاني الماضي، وخضع لعملية جراحية في ألمانيا.

وضم الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، اللاعب بصورة مبدئية لحساباته في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا التي ستقام في مصر خلال الفترة بين 8 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتعاقد الأهلي مع محمد محمود يناير الماضي من صفوف نادي وادي دجلة، لكن اللاعب شارك لدقائق مع الأهلي أمام بيراميدز تحت قيادة مارتن لاسارتي المدرب السابق للأهلي، ثم شارك أساسيًا أمام سموحة في المباراة التالية لكنه خرج مصابًا بالرباط الصليبي.

بيان الأهلي

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، أصدر بيانًا رسميًا وجه خلاله شكره وتقديره لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبعض القيادات الأمنية رفيعة المستوى؛ لتشريفهم منزله وبذل الكثير من الجهد والوقت لإيجاد حلول لتداعيات تأجيل مباراة القمة.

وقال الخطيب في بيانه إنه ممتن لحضور واهتمام وزير الرياضة والقيادات الأمنية وحرصهم على المصلحة العامة، وتقديرهم للنادي الأهلي وتوضيح الصورة، والكشف عن الكثير من الكواليس الخاصة بتأجيل مباراة القمة، بعيدًا عن المغالطات التي ترددت في بعض وسائل الإعلام، وإنه تفهم الموقف ومعه أعضاء المجلس الذين تواجدوا في الاجتماع المشار إليه، ورحبوا، كالعادة، بإعلاء مصلحة الوطن والتأكيد على احترام الرؤية الأمنية، حسبما أشار الأهلي في بيانه قبل أيام.

ورحب الخطيب ومجلس الإدارة بالاقتراح المطروح من قبل وزير الشباب والرياضة في ضوء المناقشات التي جرت، وتغيرت معها المعطيات الخاصة بقرار الأهلي السابق والمدون في بيانه بعدم خوض أية مباراة في بطولة الدوري قبل إقامة لقاء القمة.

وأضاف أنه كان هناك تقدير من جانب الأهلي لمصلحة البلد أولًا، ولزوال الأسباب التي ترتب عليها موقف النادي، وما جاء في بيانه الأخير.

وتضمن الحل المقترح في نهاية الاجتماع تأجيل مباريات الدوري إلى ما بعد بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، وأن يجري وزير الشباب والرياضة مشاورات مع الجهات الأمنية واللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة؛ لتحديد موعد مناسب أمنيًا لإقامة مباراة القمة والتنسيق مع الناديين.

وفي ضوء ذلك، أعلن اتحاد الكرة موعدًا مبدئيًا لمباراة الأهلي والزمالك دون تحديد تاريخ إقامة اللقاء والملعب الذي سيقام عليه، وهو ما سوف يتم حسمه لاحقًا.

وتابع الخطيب في بيانه: ”وكان لا بد أن يعلي النادي الأهلي ومجلس إدارته مصلحة الوطن، خاصة في ظل الحرص الشديد من القيادات المخلصة في الدولة على إزالة كل الشكوك حول أي من الأمور الخاصة بتأجيل مباراة القمة، وقيام الدكتور أشرف صبحي بجهود كبيرة، كرجل دولة يعمل لمصلحة بلده ويقدر قيمة النادي الأهلي وانحيازه الدائم للوطن وقضاياه.