الإسماعيلي المصري يهزم الجزيرة الإماراتي ويضع قدمًا في ربع نهائي البطولة العربية (فيديو)

وضع فريق الإسماعيلي المصري، الأربعاء، قدمًا في دور الثمانية (ربع النهائي) للبطولة العربية للأندية لكرة القدم.

وتغلب الإسماعيلي على ضيفه الجزيرة الإماراتي بهدفين دون رد في ذهاب الدور ثمن النهائي للبطولة.

وللتأهل إلى ربع النهائي، يكفي الإسماعيلي الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف أو هدفين، بشرط أن تكون أكثر من 2-0 في لقاء العودة.

بينما يحتاج الجزيرة للفوز بفارق أكثر من هدفين في لقاء العودة الذي سيقام على ملعبه ووسط جمهوره.

أنهى الإسماعيلي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد سجله الناميبي بينسون شيلونجو في الدقيقة 39.

وفي الوقت الذي بحث فيه الجزيرة عن التعادل، أحرز شيلونجو الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 63.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين دون أن تتغير النتيجة، ليخرج الإسماعيلي فائزًا باللقاء.