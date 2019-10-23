الإسماعيلي المصري يهزم الجزيرة الإماراتي ويضع قدمًا في ربع نهائي البطولة العربية (فيديو)

وضع فريق الإسماعيلي المصري، الأربعاء، قدمًا في دور الثمانية (ربع النهائي) للبطولة العربية للأندية لكرة القدم.
وتغلب الإسماعيلي على ضيفه الجزيرة الإماراتي بهدفين دون رد في ذهاب الدور ثمن النهائي للبطولة.
وللتأهل إلى ربع النهائي، يكفي الإسماعيلي الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف أو هدفين، بشرط أن تكون أكثر من 2-0 في لقاء العودة.
بهدفين دون رد..#الإسماعيلي المصري يفوز على #الجزيرة الإمارات في لقاء الأشقاء#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#الإسماعيلي_الجزيرة#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/bCKMMHkX5o
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 23, 2019
بينما يحتاج الجزيرة للفوز بفارق أكثر من هدفين في لقاء العودة الذي سيقام على ملعبه ووسط جمهوره.
أنهى الإسماعيلي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد سجله الناميبي بينسون شيلونجو في الدقيقة 39.
وفي الوقت الذي بحث فيه الجزيرة عن التعادل، أحرز شيلونجو الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 63.
وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين دون أن تتغير النتيجة، ليخرج الإسماعيلي فائزًا باللقاء.