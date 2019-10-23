النادي الأهلي المصري يصدر بيانًا رسميًا يحدد فيه 10 مطالب بعد تأجيل مباريات الدوري والقمة

أصدر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري بيانًا رسميًا وجه خلاله شكره وتقديره لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبعض القيادات الأمنية رفيعة المستوى؛ لتشريفهم منزله وبذل الكثير من الجهد والوقت لإيجاد حلول لتداعيات تأجيل مباراة القمة.

وقال الخطيب في بيانه إنه ممتن لحضور واهتمام وزير الرياضة والقيادات الأمنية وحرصهم على المصلحة العامة، وتقديرهم للنادي الأهلي وتوضيح الصورة، والكشف عن الكثير من الكواليس الخاصة بتأجيل مباراة القمة، بعيدًا عن المغالطات التي ترددت في بعض وسائل الإعلام، وإنه تفهم الموقف ومعه أعضاء المجلس الذين تواجدوا في الاجتماع المشار إليه، ورحبوا، كالعادة، بإعلاء مصلحة الوطن والتأكيد على احترام الرؤية الأمنية، حسبما أشار الأهلي في بيانه قبل أيام.

ورحب الخطيب ومجلس الإدارة بالاقتراح المطروح من قبل وزير الشباب والرياضة في ضوء المناقشات التي جرت، وتغيرت معها المعطيات الخاصة بقرار الأهلي السابق والمدون في بيانه بعدم خوض أية مباراة في بطولة الدوري قبل إقامة لقاء القمة.

وأضاف أنه كان هناك تقدير من جانب الأهلي لمصلحة البلد أولًا، ولزوال الأسباب التي ترتب عليها موقف النادي، وما جاء في بيانه الأخير.

#الخطيب يشكر وزير الرياضة والقيادات الأمنية ويوضح بعض النقاط pic.twitter.com/TCJBLkd6De — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) October 23, 2019

وتضمن الحل المقترح في نهاية الاجتماع تأجيل مباريات الدوري إلى ما بعد بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، وأن يجري وزير الشباب والرياضة مشاورات مع الجهات الأمنية واللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة؛ لتحديد موعد مناسب أمنيًا لإقامة مباراة القمة والتنسيق مع الناديين.

وفي ضوء ذلك، أعلن اتحاد الكرة موعدًا مبدئيًا لمباراة الأهلي والزمالك دون تحديد تاريخ إقامة اللقاء والملعب الذي سيقام عليه، وهو ما سوف يتم حسمه لاحقًا.

وتابع الخطيب في بيانه: ”وكان لا بد أن يعلي النادي الأهلي ومجلس إدارته مصلحة الوطن، خاصة في ظل الحرص الشديد من القيادات المخلصة في الدولة على إزالة كل الشكوك حول أي من الأمور الخاصة بتأجيل مباراة القمة، وقيام الدكتور أشرف صبحي بجهود كبيرة، كرجل دولة يعمل لمصلحة بلده ويقدر قيمة النادي الأهلي وانحيازه الدائم للوطن وقضاياه.

وطلب محمود الخطيب في بيانه التأكيد على العديد من النقاط:

– الرؤية الأمنية لها احترامها وهيبتها، وبالتالي لا يجب أن يتحدث أي شخص باسم الجهات الأمنية، وإذا كانت هناك ضرورة للحديث لا بد أن تكون في الغرف المغلقة وليس عبر وسائل الإعلام.

– لم يكن من المنطق أن يتم الإعلان عن تأجيل مباراة في منتصف الليل، وأن يتم إخطار أطرافها قبل صدور بيان التأجيل بعشر دقائق دون أي حوار أو توضيح أو تنسيق مع طرفي اللقاء، خاصة أنه لم يكن هناك ما يدعو للاستعجال وإعلان قرار التأجيل ليلًا.

– لا بد أن يحرص اتحاد الكرة على ثبات مواعيد جدول المسابقة في الملاعب التي يحددها دون تقديم أو تأخير أو تبديل لمباراة للمزيد من العدالة والاستقرار بين الأندية المتنافسة، والأهم أن هذا الأمر سوف يساهم في الارتقاء بالمستوى الفني للاعبين في كل الأندية، وهو ما يساعد الأجهزة الفنية للمنتخبات على انتقاء أفضل العناصر لتمثيل مصر في المحافل الدولية.

– نتمنى عند تحديد موعد نهائي لإقامة مباراة القمة ومناسب أمنيًا في ضوء المشاورات المتفق عليها أن يكون هناك تنسيق مبكر مع كل الأطراف المعنية حتى لا يتكرر ما حدث.

– نتمنى أن يقوم اتحاد الكرة بمساندة الأندية، ويكون حلقة الوصل بين كل الأطراف وفي مقدمتها الجهات الأمنية لاستعادة الحضور الجماهيري الكامل في المباريات لإثراء المسابقات الكروية فنيًا وتسويقيًا.

– لا بد من دعم الحكام المصريين وتطوير مستواهم فنيًا من خلال برامج ومعسكرات، وأن يحصلوا على المقابل المالي الذي يناسب ما يبذلونه من جهد، وما يتحملونه من مسؤولية. وفي ذات الوقت لا بد من العمل على سرعة تطبيق تقنيةV.A.R لمساعدة الحكام على تلافي أية أخطاء تقديرية في المباريات مثلما يجري في الدوريات الأوروبية.

– ضرورة تفعيل دور اللجان باتحاد كرة القدم خاصة لجنة الانضباط والأخلاق للحفاظ على استقرار المسابقات وإيقاف أي تجاوزات، خاصة وأن النادي الأهلي تقدم بثلاث شكاوى رسمية للجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة. الأولى في عهد مجلس إدارة الاتحاد السابق. واثنتان عقب تولي اللجنة المؤقتة الحالية المسؤولية. ولا يزال النادي الأهلي ينتظر البت في هذه الشكاوى.

– ضرورة قيام اتحاد الكرة بإخطار الأندية بلائحة الجزاءات التي يستند إليها عند تطبيق أية عقوبات للاطلاع عليها وإبلاغ كل عناصر اللعبة بها لتجنب أي تجاوز. وفي نفس الوقت تكون هناك قناعة لدى الجميع بهذه العقوبات حال صدورها.

– لا بد من تكاتف كل الجماهير بمختلف انتماءاتها، وأن تقف خلف المنتخبات الوطنية وتساند الأجهزة الفنية واللاعبين لتحقيق طموحات الكرة المصرية.

– أثق بأن جماهير الأهلي الوفية سوف تستمر في مساندة فرق النادي الرياضية بكافة المسابقات لمواصلة رحلة الإنجازات والبطولات على كل المستويات. وهذه الجماهير العظيمة تستحق كل الشكر والتحية.