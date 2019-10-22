موجز أخبار الأهلي والزمالك: تحديد موعد القمة وتطور جديد في أزمة كوليبالي.. وجينيراسيون فرصة ميتشو الأخيرة

أعلن اتحاد الكرة تأجيل بطولة الدوري المصري إلى ما بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا التي تستضيفها مصر خلال الفترة بين 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وشهدت الكواليس عدة أمور خاصة بأزمة تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك والموعد الجديد وهو ما ترصده ”إرم نيوز“ في موجز أخبار الأهلي والزمالك، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019:

تأجيل الدوري وتحديد موعد لقاء القمة

أعلن اتحاد الكرة عبر بيان رسمي تأجيل بطولة الدوري المصري إلى ما بعد بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا التي يسدل الستار عليها يوم 22 نوفمبر المقبل، كما أعلن إقامة لقاء القمة المؤجل من الجولة الرابعة للدوري بين الأهلي والزمالك عقب نهاية الدور الأول للدوري.

ودعا حسام البدري المدير الفني لمنتخب لاجتماع طارئ لجهازه المعاون من أجل وضع خطة جديدة للإعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

وأعلن النادي الأهلي ترحيبه ببيان اتحاد الكرة وتقديره لدور وزير الرياضة أشرف صبحي بحل الأزمة، وتفهم أسباب اعتراض الأهلي على أزمة عدم انتظام الدوري بعد تأجيل لقاء القمة ضد الزمالك، وشدد محمد مرجان مدير النادي خلال تصريحاته لـ“إرم نيوز“ على ضرورة إعلاء مصلحة الوطن، والتركيز في خروج البطولة الأفريقية في أبهى صورة، إلى جانب تأهل المنتخب الأولمبي لأولمبياد طوكيو 2020.

ورحب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحات تلفزيونية في وقت سابق بقرار الأمن تأجيل المباريات لما بعد البطولة القارية موضحًا أن الزمالك لم يتضرر من الأمر.

وشنَّ نادي بيراميدز هجومًا حادًا على إدارة اتحاد الكرة في بيان رسمي على لسان ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي، مؤكدًا أن بيراميدز تحمل الكثير من الظلم، ولن يصمت على هذه الأمور مجددًا خاصة أن هناك أمورًا تفتقد للعدالة، كما أن هناك أخطاء تحكيمية فادحة في لقاءات الفريق.

تطور جديد في أزمة كوليبالي

شهدت أزمة مستحقات اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الأهلي الهارب في أبريل 2017 تطورات جديدة.

وأعلن نادي النجم الساحلي التونسي انتهاء أزمة الغرامة التي تم فرضها ضد اللاعب من جانب المحكمة الرياضية الدولية وتبلغ مليون و436 ألف دولار بعد تسويتها مع النادي الأهلي.

وأكد حلمي عبد الرازق، المستشار القانوني للنادي الأهلي لـ“إرم نيوز“ أن هذا الأمر غير صحيح مطلقًا، وأزمة غرامة اللاعب ما زالت قائمة ولم تتم تسويتها مثلما أعلن مسؤولو الأهلي.

جينيراسيون فرصة ميتشو الأخيرة

استقر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على منح الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الفرصة الأخيرة في مباراة جينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا قبل توقف الدوري.

واستقر رئيس الزمالك على إقالة ميتشو حال توديع الفريق بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد الفريق السنغالي، خاصة أن فترة التوقف ستكون فرصة لتصحيح الأخطاء في حال التعاقد مع مدير فني جديد.

وأعلن نادي الزمالك غياب محمد عبد الغني مدافع الفريق عن لقاء جينيراسيون بسبب الإصابة التي تعرض لها.

مدرب الإسماعيلي يتحدى الجزيرة الإماراتي

أعلن الصربي ميودراج يسيتش، المدير الفني للإسماعيلي، التحدي قبل مواجهة الجزيرة الإماراتي، غدًا الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من البطولة العربية رغم اعترافه بصعوبة اللقاء.

وأضاف ميودراج خلال المؤتمر الصحفي للمباراة:“الفريق استعد لمباراة، يوم غدٍ، ولا نخشى الجزيرة رغم ما يضمه من نجوم كبار في الكرة الإماراتية، بالإضافة للاعبيه المحترفين“، موضحًا أنه درس كل كبيرة وصغيرة للمنافس من أجل التعرف على نقاط القوة والضعف.

وقال المدرب الصربي:“سنتغلب على الغيابات التى نعاني منها من خلال المرونة التكتيكية التي يتمتع بها الفريق“.

وشهدت الجولة الخامسة فوز فريق أسوان على إنبي بهدف نظيف، كما تعادل المقاصة مع وادي دجلة بهدفين لكل منهما.