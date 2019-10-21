موجز أخبار الأهلي والزمالك: الخطيب يشكو مرتضى منصور لوزير الرياضة.. وميتشو يهدد ثنائي القلعة البيضاء

تتصدر أزمة مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري المشهد في الساعات الماضية في ظل عدة تطورات تشهدها الساحة خاصة بعد جلسة الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة مع مجلس إدارة القلعة الحمراء بمنزل رئيس النادي محمود الخطيب.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2019:

الخطيب يشكو مرتضى منصور لوزير الرياضة

عقد وزير الرياضة أشرف صبحي جلسة مطولة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في منزله للاطمئنان على صحته ومناقشة أزمة مباراة الأهلي والجونة بحضور أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء بعد صدور بيان رسمي من جانب الأهلي برفض خوض أي لقاء إلا بعد خوض لقاء القمة بين الأهلي والزمالك الذي تم تأجيله.

وطلب الوزير من مسؤولي الأهلي التراجع عن البيان الصادر وخوض لقاء الجونة سواء في موعده بعد غدٍ الأربعاء أو مع تأجيله لمدة 24 ساعة ليقام الخميس المقبل.

واشتكى محمود الخطيب لوزير الرياضة من تجاوزات رئيس الزمالك وعدم معاقبته وفقاً للوائح وقوانين كرة القدم والرياضة المصرية والدولية رغم تقدم مجلس الأهلي بشكاوى رسمية ضد مرتضى لاتحاد الكرة ووزارة الرياضة واللجنة الأولمبية.

وطلب مسؤولو الأهلي معرفة الميعاد المحدد لمباراة القمة ودراسة الموقف الخاص باللقاء في المرحلة القادمة خاصة أن الأهلي تمسك بعدم خوض أي مباراة قبل أداء مباراة القمة ولكن مصادر أكدت أن الأزمة في طريقها للحل.

ميتشو يهدد ثنائي الزمالك

هدد المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك الثنائي محمد عواد حارس المرمى ومصطفى محمد لاعبي الفريق بعد تحفظه على الأداء الذي قدماه في مباراة المقاولون العرب بالدوري.

وطالب ميتشو الجميع بالتركيز الشديد وحسم التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا أمام جينيراسيون السنغالي يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ32 بالبطولة على ملعب السلام.

وتأكدت جاهزية عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك لخوض لقاء جينيراسيون بعد تعافيه من الإصابة ومشاركته في التدريبات بينما تجرى محاولات لتجهيز الثنائي أحمد سيد زيزو وعمر السعيد لخوض المباراة.

بيراميدز يعاقب لومالا.. والمصري يستعيد الانتصارات

فاز بيراميدز على الإنتاج الحربي بنتيجة 3-2 اليوم الاثنين في الجولة الخامسة للدوري ليتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة كما اقترب عبد الله السعيد نجم الفريق من دخول نادي المئة هدف بعدما رفع رصيده إلى 95 هدف وانفرد بصدارة هدافي الدوري برصيد 5 أهداف.

وقرر نادي بيراميدز معاقبة الأوغندي عبده لومالا لاعب الفريق بعد اعتراضه بشكل غاضب على استبداله بعد مرور 39 دقيقة من عمر المباراة.

وأكد الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز أن فريقه حقق فوزاً مهماً على حساب منافس قوي في عقر داره مشيراً إلى أن بيراميدز يعاني من الإجهاد بسبب توالي اللقاءات.

واستعاد المصري البورسعيدي الانتصارات على حساب إف سي مصر بثنائية دون رد ليتقدم الفريق بقيادة المدرب إيهاب جلال للمركز الرابع برصيد 7 نقاط.

الإسماعيلي يرصد المكافآت لعبور الجزيرة

رصد مسؤولو النادي الإسماعيلي مكافآت خاصة لتحقيق الفوز على حساب الجزيرة الإماراتي في ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وقال>صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي لشبكة ”إرم نيوز“ إن قرار الجزيرة الإماراتي باستبعاد أبرز نجومه من اللقاء لا يقلل من قوة المنافس خاصة أن الجزيرة ملئ باللاعبين الدوليين وغياب علي مبخوت وعموري والمغربي مراد باتنة والبرازيلي كينو وخلفان مبارك سيؤثر عليهم ولكن لا يعني أن الجزيرة سيكون من السهل تحقيق الفوز على حسابه.