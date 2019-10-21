عبدالله سعيد يمنح بيراميدز فوزًا مثيرًا على الإنتاج الحربي ويقوده لصدارة ترتيب الدوري المصري

سجل عبدالله السعيد هدفه رقم 95 في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وأفلت فريقه بيراميدز من انتفاضة متأخرة قبل أن يفوز 3/2 على الإنتاج الحربي اليوم الإثنين.

تقدم بيراميدز، الذي صعد للصدارة مؤقتًا، 3/0 بفضل هدفين للسعيد كما قدم تمريرة حاسمة إلى إيريك تراوري.

لكن فريق المدرب مختار مختار انتفض متأخرًا وسجل هدفين متتاليين وضغط في الدقائق الأخيرة لخطف التعادل دون جدوى.

وتصدر السعيد، لاعب وسط الإسماعيلي والأهلي السابق، قائمة الهدافين بـ5 أهداف ويحتاج لنفس هذا العدد ليصبح تاسع لاعب يدخل نادي الـ100 في الدوري المصري منذ انطلاقه العام 1948.

وتبادل السعيد الكرة مع تراوري قبل أن يفتتح التسجيل بعد 40 دقيقة، وتكرر التعاون في الهدف الثاني لتراوري قبل انتهاء الشوط الأول.

وأضاف السعيد الهدف الثالث من ركلة حرة رائعة من مسافة بعيدة في الدقيقة 65 ثم استبدله المدرب سيباستيان ديسابر سريعًا بعد الهدف.

وحصل الإنتاج الحربي على ركلة جزاء قلص منها معاذ الحناوي الفارق في الدقيقة 79.

وأصبح بيراميدز في مأزق بعد أن سدد محمد سانوغو فييرا القادم من ساحل العاج هدفًا مبهرًا عندما تحكم في كرة عرضية وسدد بطريقة مذهلة في شباك الحارس أحمد الشناوي الذي بدا مندهشًا من اهتزاز شباكه.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 11 نقطة من 5 مباريات بفارق نقطة واحدة عن الزمالك صاحب المركز الثاني ونقطتين عن الأهلي الذي خاض 3 مباريات.

وتوقف رصيد الإنتاج الحربي عند 6 نقاط في المركز التاسع.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز: