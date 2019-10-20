موجز أخبار الأهلي والزمالك: تصاعد أزمة مباراة الجونة.. والأبيض يفاوض نجم القلعة الحمراء سرًا

شهد اليوم الأحد عدة أحداث مهمة على صعيد الكرة المصرية ولكن بلا شك يبقى ملف مباراة الأهلي والجونة في الجولة الخامسة للدوري المقررة يوم الأربعاء المقبل هو الأكثر سخونة وحديث الساعة حاليًا في الأوساط الكروية المصرية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم في السطور القادمة:

تصاعد أزمة مباراة الأهلي والجونة

تصاعدت أزمة مباراة الأهلي والجونة في بطولة الدوري بعد أن أعلن اتحاد الكرة تعيين سعيد حمزة حكمًا للمباراة رغم إعلان الأهلي رفضه التام لفكرة خوض اللقاء لحين إقامة مباراة القمة المؤجلة حفاظًا على ترتيب مبارياته في الدوري هذا الموسم بجانب طلب الجونة تأجيل اللقاء بشكل رسمي.

ورفض مسؤولو الأهلي كافة المحاولات لخوض اللقاء التي قادها محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة بينما عقد محمد فضل جلسة مع أشرف صبحي وزير الرياضة من أجل وضع النقاط فوق الحروف بخصوص هذه الأزمة الخاصة بالمباراة.

وقال نادر شوقي المدير التنفيذي للشركة المالكة لنادي الجونة لـ“إرم نيوز“ إن فريقه ملتزم بالخطاب الرسمي الذي وصل إليه من اتحاد الكرة بإقامة اللقاء يوم الأربعاء المقبل في الدوري وسيخوض المباراة.

في المقابل واصل الأهلي تدريباته بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر على ملعب مختار التتش وتعرض حسام عاشور لاعب الوسط لإصابة بكدمة أدت لخروجه من مران الفريق الأحمر.

الزمالك يفاوض نجم الأهلي سرًا

دخل مسؤولو الزمالك في مفاوضات لضم أحمد فتحي نجم الأهلي سرًا بعد نهاية عقده بانتهاء الموسم الحالي بعد أن تلقى اللاعب اتصالًا من أحد مسؤولي القلعة البيضاء يؤكد رغبته في ضم اللاعب حال عدم تجديد عقده مع الأهلي.

وأعلن أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك غياب الثنائي محمد حسن ومحمود عبدالرازق شيكابالا لاعبي الفريق عن لقاء جينيراسيون السنغالي يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا بينما تأكدت جاهزية عمر السعيد ومحمد عبدالغني وعبد الله جمعة وأحمد سيد زيزو لخوض المباراة.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إرسال خطاب رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ لإبلاغه برفض إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي في قطر أمام الترجي التونسي في ظل توتر العلاقات السياسية بين مصر وقطر.

وطالب أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك الاتحاد الأفريقي في رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر بمراجعة موقف لقاء السوبر الأفريقي ضد الترجي وعدم إقامته في قطر.

بيراميدز يعلن جاهزية الشناوي لمواجهة الإنتاج

أعلن نادي بيراميدز قائمة فريقه لخوض 20 لاعبًا لخوض مباراة الإنتاج الحربي غدًا الاثنين في الدوري وشهدت عودة أحمد الشناوي حارس المرمى بعدما تأكدت جاهزيته بينما خرج أحمد علي ومحمود حماده وطارق طه لأسباب فنية وعلي جبر للإصابة.

وضمت القائمة كلًا من أحمد الشناوي ومهدي سليمان لحراسة المرمى وعمر جابر ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور ورجب بكار وعبدالله بكري والإيفواري ويلفريد كانون للدفاعونبيل عماد دونجا ومحمد فتحي وإسلام عيسى والتونسي عمر العيوني والأوغندي عبده لومالا ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وعبدالله السعيد وأحمد توفيق والبوركيني إيريك تراوري للوسط والغاني جون أنطوي ودودو الجباس.

ويسعى مسؤولو المصري البورسعيدي لحل أزمة الإيفواري الشيخ موكورو صانع ألعاب الفريق الموقوف من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ بعد ضمه لقائمة مباراة إف سي مصر بالدوري غدًا الاثنين.

صدام بين البدري وشوقي غريب

نشب صدام بين حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بعد تصريحات البدري حول استفساره عن إمكانية انضمام الثنائي مصطفى محمد ورمضان صبحي للمنتخب الأول أثناء بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

وأكد شوقي غريب لمسؤولي اتحاد الكرة رفضه التام للتفريط في أي لاعب من عناصر المنتخب الأولمبي خلال فترة البطولة للحفاظ على اللاعبين أملًا في الصعود لأولمبياد طوكيو 2020.