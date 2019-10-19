أهداف مباراة الزمالك والمقاولون العرب.. 2-1 لـ“الفريق الأبيض“ (فيديو)

تقدم محمد سالم بهدف للمقاولون العرب، وتعادل فرجاني ساسي للزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب بدلًا من لقاء القمة بين الأبيض والأهلي الذي تم تأجيله لأسباب أمنية.

ويتقابل الفريقان على أرضية ملعب إستاد السلام في تمام الساعة الثامنة.

وفي الدقيقة 34 يسجل أحمد سيد زيزو الثاني للزمالك.

وكان الزمالك قد فاز في الجولة الأولى والثانية بالدوري أمام الاتحاد السكندري ومصر المقاصة وتعادل مع إف سي مصر.

بينما حقق المقاولون العرب الفوز على طلائع الجيش والإنتاج الحربي وتعادل مع سموحة.