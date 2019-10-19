مرتضى منصور رئيس الزمالك يهدد الكاف ويرفض خوض مباراة السوبر في قطر.. ويوجّه رسالة للخطيب

تمسك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، بقرار عدم خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا حال إقامة المباراة في دولة قطر، وطلب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”الكاف“ إقامة اللقاء في أي مكان آخر حتى لو في ملعب رادس في تونس، كما طلب من محمود الخطيب رئيس الأهلي التمسك بعدم خوض مباراة الجونة في الدوري، يوم الأربعاء المقبل، تطبيقًا للبيان الذي أصدره بعدم خوض أي مباراة في البطولة قبل مواجهة الزمالك التي تم تأجيلها إلي أجل غير مسمّي بناءً على قرار من الجهات الأمنية.

الزمالك يقاطع السوبر في قطر

وقال مرتضي خلال تصريحات تلفزيونية:“ما زلت متمسكًا بقرار مقاطعة مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي حال إقامة اللقاء في قطر، ولن أذهب إلى هناك أنا أو أي لاعب وإداري في الفريق لو انطبقت السماء على الأرض، ومستعد لخوض اللقاء في تونس على ملعب رادس الذي يحتضن مباريات الترجي، وعلى أتم الجاهزية للدخول في أزمة جديدة مع الكاف في حالة الإصرار على إقامة اللقاء في قطر، وأجهز مفاجأة كبيرة للرد على تعنت الكاف، ولن أتراجع عن هذا الأمر حتى لو تم إيقاف الفريق 3 سنوات والهبوط للدرجة الثالثة“.

وترددت أنباء قوية عن أن الكاف مصرٌّ على إقامة لقاء السوبر بين الزمالك بطل الكونفيدرالية والترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في قطر وفقًا للعقود التي وقعها وتنص على إقامة البطولة هناك لمدة 3 سنوات.

رسالة إلى الخطيب

على جانب آخر وجّه مرتضى رسالة إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بسبب البيان الذي صدر من القلعة الحمراء، بعدم خوض أي لقاء في بطولة الدوري قبل خوض لقاء الزمالك، ردًا على قرار اتحاد الكرة بتأجيل لقاء القمة إلى أجل غير مسمّى لأسباب أمنية.

وقال مرتضى:“لن أطلب من الخطيب التمسك بقرار عدم خوض لقاء الجونة لأنه يخدم مصلحة الأهلي، وعليه أن يكون رجلًا وألا يتراجع عن هذا الأمر وإلا عليه الاستقالة هو ومجلس إدارته أشرف من الاستمرار بهذا الوضع“.

برنامج أسبوعي لمرتضى

عن قناة الزمالك قال مرتضى:“سأقدم برنامجًا على الهواء مباشرة كل يوم جمعة لمدة ساعة، ومسؤولو القناة طلبوا مني أن تكون الحلقة مسجلة ولكنني رفضت، وتمسكت أن تكون الحلقة على الهواء مباشرة، وفلوس الإعلانات التي ستقدم خلال الحلقة سيتم إيداعها بالكامل لنادي الزمالك، ولن يحصل على أي مبلغ منها، ونحاول أن يتواجد الثنائي حازم أمام وأحمد حسام ”ميدو“ في القناة التي ستظهر خلال 10 أيام من الآن

كوكا يرفض الزمالك

على جانب آخر أعلن أحمد حسن ”كوكا“ مهاجم منتخب مصر الأول لكرة القدم، تلقيه عرضًا للانتقال للزمالك أو بيراميدز خلال الفترة الماضية ولكنه رفض بسبب رغبة في استكمال مشواره الاحترافي والانتماء للأهلي.

وقال كوكا خلال تصريحات تلفزيونية:“تلقيت عرضًا من الزمالك وآخر من بيراميدز من أحد وكلاء اللاعبين، لكن من المستحيل أن أوافق على العودة للدوري المصري لأي فريق غير الأهلي، وأرغب في استكمال مشواري الاحترافي وحال وجود رغبة في العودة لمصر سيكون ذلك عبر بوابة الأهلي فقط، وحتى الآن لم أتلقّ عروضًا حقيقة من القلعة الحمراء“.

وعن أزمة التحرش التي اتهم بها قال كوكا:“كنت مصابًا وأحاول المشي في حمام السباحة، وكانت هناك فتاة لكنني كنت بعيدًا عنها، وحدثت ملامسة منها لا أعلم بقصد أم لا، والحارس الشخصي للاعبي المنتخب تحدث معها وطلب منها الابتعاد عني، ولا أعلم سر تضخيم الأمر إلى هذا الحد“.